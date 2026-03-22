Mueren seis ocupantes de un helicóptero militar de Qatar

Los gobiernos de Qatar y de Turquía han confirmado la muerte de seis de los siete ocupantes de un helicóptero militar que cayó —según la versión ofrecida por las autoridades qataríes— por un fallo técnico.

Entre los fallecidos hay un militar turco, y el resto son procedentes de Qatar. Por el momento, el séptimo ocupante del helicóptero sigue dado por desaparecido.

El aparato se estrelló en aguas territoriales de del país durante una misión de rutina, según la información facilitada por el ministerio del Interior qatarí.