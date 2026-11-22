Vecinos salen a la calle tras el terremoto que sacudió el centro de Perú.

Un terremoto de magnitud 6,7 en la escala Richter ha dejado un fallecido, 16 heridos y más de 850 damnificados en el centro de Perú. El movimiento sísmico sacudió la región de Junín durante la noche del viernes y provocó daños en viviendas e infraestructuras sanitarias y educativas de varias zonas del país.

La región de Junín, en el centro de Perú, fue el epicentro del terremoto de magnitud 6,7 que dejó un fallecido y 16 heridos. | Europa Press

El último balance del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirma la muerte de un hombre de 45 años en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, en la región de Huánuco. Los otros 16 afectados recibieron atención médica por lesiones leves.

La emergencia también ha dejado 853 personas damnificadas y otras 529 afectadas. En cuanto a los daños materiales, las autoridades contabilizan 152 viviendas inhabitables y otras 156 con desperfectos.

El terremoto también alcanzó a diferentes infraestructuras. En concreto, se registraron daños en 22 establecimientos sanitarios, seis instituciones educativas, cuatro templos religiosos y tres locales comunales. Además, resultaron afectados 300 metros de vías de transporte.

Las regiones de Huánuco, Pasco y Junín concentraron las principales consecuencias del movimiento, aunque también se notificaron daños menores en Lima, incluida la capital, y en la provincia portuaria del Callao.

Un nuevo terremoto de magnitud 5,1

La actividad sísmica continuó durante la madrugada de este domingo con un nuevo terremoto de magnitud 5,1 en la región de Pasco, próxima a Junín. El movimiento se produjo a las 00:51 horas locales, con epicentro a 25 kilómetros de la ciudad de Cerro de Pasco y a una profundidad de 132 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor alcanzó una intensidad de IV en Cerro de Pasco y fue percibido como leve por la población. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene la supervisión de las zonas vulnerables.

El terremoto principal se registró el viernes a las 19:09 horas locales, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y a una profundidad de 129 kilómetros. La profundidad contribuyó a reducir su capacidad destructiva en la superficie, aunque permitió que las ondas sísmicas se extendiesen por un amplio territorio e incluso se percibiesen en ciudades como Bogotá y Quito.

Despliegue de los equipos de emergencia

Tras el seísmo, las autoridades peruanas movilizaron personal sanitario, brigadistas, ambulancias y equipos técnicos para atender a los afectados y evaluar los daños. También se activaron planes de contingencia y labores para recuperar de forma segura el suministro eléctrico en las zonas perjudicadas.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica del planeta. Según los datos del Instituto Geofísico del Perú, el país registró alrededor de 800 movimientos telúricos entre enero y mediados de noviembre.