Vídeos | Al menos dos muertos tras el mayor ataque con drones sobre Moscú, que alcanza una refinería de petróleo

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas este domingo en la región de Moscú tras un ataque masivo con drones atribuido por las autoridades rusas a Ucrania. La ofensiva coincide con la última jornada de las elecciones parlamentarias rusas, que comenzaron el viernes.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó de que las víctimas mortales son una mujer de 44 años y un hombre de edad avanzada, que se encontraban en sus viviendas cuando se produjeron los impactos. También se han registrado daños en edificios residenciales y otras instalaciones.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó el ataque como el mayor registrado hasta ahora contra la capital rusa. Según sus datos, las defensas antiaéreas han derribado más de 1.600 drones desde el sábado, de los que unos 450 se dirigían hacia Moscú. El Ministerio de Defensa ruso elevó posteriormente a 1.100 los drones interceptados en diferentes puntos del país durante la noche.

Daños en una refinería

Varios drones alcanzaron las instalaciones de la refinería de petróleo de Moscú, mientras que otro impactó contra un edificio residencial, según Sobianin. Testigos citados por Reuters escucharon explosiones en la capital y observaron columnas de humo procedentes de la zona de la refinería. Por el momento, las autoridades no han precisado el alcance de los daños en la instalación.

En la región de Moscú, unas 400 personas, entre ellas 70 menores, fueron evacuadas de un edificio de apartamentos en el distrito de Ramenskoye después de los impactos. Varias viviendas resultaron dañadas.

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Sobianin aseguró que el ataque tenía como objetivo interferir en las elecciones parlamentarias, aunque Ucrania no ha reivindicado la ofensiva ni ha hecho comentarios sobre estas acusaciones.

La guerra aérea se intensifica

El ataque se produce en un contexto de intensificación de las ofensivas con drones contra infraestructuras energéticas rusas. Reuters señala que los ataques ucranianos han afectado durante las últimas semanas a varias refinerías y han contribuido a reducir la capacidad de producción de combustibles de Rusia.

Al mismo tiempo, Rusia mantiene sus ataques contra territorio ucraniano. Este domingo, las autoridades de la región de Kiev informaron de cuatro civiles muertos, entre ellos tres menores, en una ofensiva rusa con drones durante la noche.

La ofensiva sobre Moscú llega además mientras Rusia celebra sus primeras elecciones parlamentarias desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, con la votación extendida durante tres días hasta este domingo.