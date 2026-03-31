En vivo | La NASA inicia la cuenta atrás para el lanzamiento hacia la Luna de la misión Artemis II

Streaming del lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna

Sigue aquí en directo el despegue de la misión:

La NASA ha trasladado la nave, el jueves 19 de marzo, desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B.

A bordo irán cuatro astronautas que harán historia al orbitar la Luna en la misión Artemis II. Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen fueron seleccionados por la NASA para el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años

La ventana de lanzamiento de Artemis II se abre este miércoles 1 de abril y con anterioridad el equipo de gestión de la misión ha estado evaluando la preparación para el vuelo de la nave espacial, la infraestructura de lanzamiento y los equipos de tripulación y operaciones antes de seleccionar una fecha de lanzamiento.

A través de Artemis, la NASA enviará astronautas a explorar la Luna para realizar descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.