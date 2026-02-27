Washington y Teherán avanzan en las negociones en Ginebra

El Gobierno de Omán ha destacado este jueves que existe "una apertura sin precedentes" por parte de las delegaciones negociadoras de Estados Unidos e Irán a "ideas y soluciones nuevas y creativas" para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní, tras el inicio de una tercera ronda de conversaciones indirectas en la ciudad suiza de Ginebra. El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha resaltado que estos esfuerzos "continúan con diligencia y espíritu constructivo" para aprovechar "la apertura sin precedentes de los negociadores a ideas y soluciones nuevas y creativas" y "la creación de condiciones que apoyen el progreso y el logro de un acuerdo justo y con garantías sostenibles".

Al Busaidi se ha reunido a primera hora del día con la delegación de Estados Unidos, formada por Steve Witkoff y Jared Kushner, para "abordar las opiniones y propuestas de la parte iraní y las repuestas y preguntas del equipo negociador estadounidense" sobre los aspectos relacionados con el programa nuclear de cara a sacar adelante un acuerdo. Asimismo, ha mantenido un encuentro con el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para tratar "las nuevas ideas que actualmente se están negociando entre las partes iraní y estadounidense, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva ronda de negociaciones indirectas entre ellas".

En este sentido, ha destacado la importancia del "papel profesional y técnico que desempeña el OIEA a la hora de garantizar la transparencia, la credibilidad y la gestión de los procedimientos relacionados" con los términos de un posible acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha subrayado que esta nueva ronda de contactos "está centrada en el asunto nuclear", descartando que se estén abordando otros temas, como el programa balístico de Irán o su situación a nivel interno, tal y como ha reclamado Washington.

"Nuestras posiciones y consideraciones fueron consideradas anoche (por la noche del miércoles) a la parte omaní. Esta mañana han empezado las discusiones entre las partes estadounidense y omaní", ha apuntado, antes de adelantar que durante los próximos minutos haya nuevas "conversaciones indirectas", en las que "probablemente participará" Grossi. "Parte de nuestro trabajo es analizar los puntos de vista y los comentarios de los funcionarios estadounidenses", ha subrayado el portavoz de la diplomacia iraní, antes de insistir en que "las contradicciones no ayudan a hacer avanzar el proceso diplomático", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

China aconseja a EEUU "moderación" antes de atacar a Irán El Gobierno de China ha aconsejado este jueves a Estados Unidos que actúe con "moderación" antes de acometer un hipotético ataque contra Irán, en caso de que las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní no lleguen a buen puerto. "China siempre ha abogado por la resolución de los problemas mediante medios políticos y diplomáticos y se opone al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales", ha señalado la portavoz de Exteriores, Mao Ning, cuando se le ha preguntado acerca de un posible ataque. La portavoz ha recordado la "histórica amistad" que mantienen China e Irán y ha subrayado que Pekín apoyará al Gobierno y al pueblo iraní en la defensa de su "estabilidad nacional y sus legítimos derechos e intereses". De la misma manera, ha reiterado que confían en "que todas las partes aprecien la paz, actúen con moderación y resuelvan sus diferencias mediante el diálogo". En ese sentido, "China está dispuesto a seguir desempeñando su papel como gran potencia responsable" en este tipo de cuestiones.