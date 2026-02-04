🏀 DIRECTO
Fuenlabrada-COB

Omán acogerá conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear

EE.UU.-Irán

La capital, Mascate, será la sede de una negociación "indirecta"

El líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei
El líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei

El próximo viernes, Omán acogerá conversaciones entre Washington y Teherán. Se trata de una negociación encaminada a alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán y evitar así un ataque por parte de Estados Unidos, que ya ha movilizado una flota que se encuentra en aguas del Índico mientras se suceden las amenazas de Trump.

El encuentro en Mascate entre las delegaciones iraní y estadounidense reproduciría el mismo modelo "indirecto" de conversación bajo la mediación de Omán, como ya se hizo el pasado año.

Según la agencia de noticias iraní, la delegación del país centroasiático estará encabezada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi; mientras la estadounidense estará liderada por el enviado especial de Trump para los conflictos, Steve Witkoff.

Hace apenas unas horas, el presidente de Estados Unidos aseguró que ya estaba habiendo negociaciones con Teherán y que se celebran "en más de un lugar". Desde el ministerio de Exteriores iraní confirmaron que existían ofrecimientos para estas negociaciones tanto por parte de Omán como de Turquía, entre otros países.

Noticias relacionadas
Irán amaga con cerrar el estrecho de Ormuz para bloquear la salida de petróleo del golfo Pérsico

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats