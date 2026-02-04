Omán acogerá conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear

El próximo viernes, Omán acogerá conversaciones entre Washington y Teherán. Se trata de una negociación encaminada a alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán y evitar así un ataque por parte de Estados Unidos, que ya ha movilizado una flota que se encuentra en aguas del Índico mientras se suceden las amenazas de Trump.

El encuentro en Mascate entre las delegaciones iraní y estadounidense reproduciría el mismo modelo "indirecto" de conversación bajo la mediación de Omán, como ya se hizo el pasado año.

Según la agencia de noticias iraní, la delegación del país centroasiático estará encabezada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi; mientras la estadounidense estará liderada por el enviado especial de Trump para los conflictos, Steve Witkoff.

Hace apenas unas horas, el presidente de Estados Unidos aseguró que ya estaba habiendo negociaciones con Teherán y que se celebran "en más de un lugar". Desde el ministerio de Exteriores iraní confirmaron que existían ofrecimientos para estas negociaciones tanto por parte de Omán como de Turquía, entre otros países.