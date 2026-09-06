Emotiva jubilación de Antonio Núñez tras 46 años como enfermero en Ourense y Nogueira: "Procurei estar onde podía axudar"

El Centro de Saúde de Nogueira de Ramuín vivió una jornada especialmente emotiva con la despedida de Antonio Núñez Guntiñas, enfermero de Atención Primaria que pone fin a su vida profesional después de 46 años trabajando en la sanidad, 31 de ellos vinculados al centro de salud de Nogueira de Ramuín.

Su trayectoria profesional comenzó en 1980 en la antigua Residencia Sanitaria de Ourense. Desde entonces, pasó por distintos destinos dentro del sistema sanitario, entre ellos el Hospital Provincial Santa María Nai, la Dirección Provincial de Sanidade y los centros de salud de Taboadela y Toén.

Durante estas décadas también asumió responsabilidades como director de Enfermería de Atención Primaria y participó activamente en diferentes ámbitos relacionados con la profesión, con el objetivo de contribuir a mejorar tanto la enfermería como la atención que reciben los pacientes.

46 años dedicados a la enfermería

Al hacer balance de su trayectoria, Antonio Núñez destaca especialmente su vocación y su voluntad de contribuir al desarrollo de la profesión. "Gústame moito o meu traballo. Procurei estar en todos os sitios nos que se podía axudar a avanzar en beneficio da nosa profesión", recuerda.

A lo largo de sus 46 años de carrera, el enfermero ha sido además testigo directo de la profunda transformación experimentada por la sanidad, tanto desde el punto de vista tecnológico y organizativo como en la manera de atender y acompañar a los pacientes.

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Una evolución que ha vivido desde diferentes puestos y que le ha permitido conocer de primera mano los cambios experimentados por la Atención Primaria durante las últimas décadas.

Una despedida difícil después de tantos años

Pese a poner punto final a una trayectoria profesional tan extensa, la jubilación no resulta sencilla para alguien que ha pasado buena parte de su vida trabajando en el ámbito sanitario.

"Traballar na sanidade é un traballo que engancha, sobre todo cando estiveches a gusto. Ao final queda un pouco de pena deixalo", reconoce Antonio.

La despedida a Antonio Núñez Guntiñas

Tras más de cuatro décadas de profesión quedan atrás miles de consultas, pacientes, compañeros, experiencias y momentos compartidos. Especialmente significativa es su relación con Nogueira de Ramuín, donde ejerció como enfermero durante los últimos 31 años.

Su despedida supone así el cierre de una larga etapa profesional marcada por la cercanía con los pacientes y por una concepción de la enfermería basada en el compromiso, la proximidad y el cuidado de las personas.

Después de 46 años al servicio de la sanidad, Antonio Núñez inicia ahora una nueva etapa lejos de las consultas y de la actividad profesional, pero dejando atrás una extensa trayectoria ligada a la enfermería y, especialmente, al Centro de Saúde de Nogueira de Ramuín.