Una mujer busca en Loureiro sus raíces: "Cualquier detalle, recuerdo o información sería un tesoro"

Lynnie Phair ha iniciado una búsqueda para reconstruir la historia de su familia en la Ribeira Sacra. Desde el extranjero, ha publicado un mensaje en Facebook en el que solicita la colaboración de vecinos y personas que conozcan la historia de Loureiro, en el municipio ourensano de Nogueira de Ramuín, para encontrar pistas sobre sus antepasados y una antigua casa familiar.

La investigación se remonta a su bisabuelo, Avelino Núñez Franco, nacido alrededor de 1875 en Loureiro, cuando la localidad pertenecía al antiguo municipio de Vilar de Cerreda. Según explica Phair, Avelino se casó en la ciudad de Ourense en abril de 1899 con Vicenta Álvarez Sánchez, natural de la localidad vecina de Viduedo. Poco después del enlace, ambos emigraron.

Uno de los datos que ha despertado el interés de su descendiente aparece en el acta original de matrimonio del Registro Civil. En ella, según relata, el secretario judicial hizo constar que la rama familiar de Avelino era conocida por el apodo o nombre de casa de los "Sanchón". De hecho, el nombre de su bisabuelo figura como Avelino Núñez Franco Sanchón.

Sus tatarabuelos, Manuel Núñez y Fermina Franco, también eran originarios de Loureiro. Por ello, Phair trata ahora de localizar el lugar donde vivieron y conocer más detalles sobre la historia de esta familia antes de su emigración.

Una llamada a los vecinos de Loureiro

La principal pregunta que plantea es si alguien de Loureiro o de Nogueira de Ramuín recuerda la existencia de la Casa do Sanchón, o si conoce alguna historia relacionada con la familia que llevaba ese nombre. Cualquier recuerdo sobre la ubicación de la vivienda o de las tierras vinculadas a ella podría ayudar a avanzar en la investigación.

La búsqueda pretende recuperar una parte de la memoria familiar que ha permanecido al otro lado del Atlántico durante generaciones. Por eso, Lynnie Phair apela a los recuerdos de los vecinos y al conocimiento de quienes conservan historias antiguas de la localidad.

"Cualquier detalle, recuerdo o información sobre dónde estaba ubicada esta casa o finca en el pueblo sería un tesoro para nuestra familia", explica en su mensaje, en el que también agradece la ayuda de quienes puedan aportar alguna pista.

Su objetivo es reconstruir los vínculos de su familia con Loureiro y mantener viva la historia de sus antepasados gallegos.