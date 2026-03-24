¿Sabe usted que en Nogueira de Ramuín hay un vecino reciclador, para desgracia del monte?

¿Sabe usted que en Nogueira de Ramuín hay algún organizador de andainas que año tras año tras año se empecina en no retirar las cintas plásticas de kilómetros y kilómetros? ¿Que los paseos por el monte son tan saludables precisamente porque está limpio? ¿Que hay que respetar a la naturaleza? ¿Que este comportamiento es intolerable? ¿Que no debería hacer falta explicarlo?