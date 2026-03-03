El abandono de fincas en Valdeorras causó 680 expedientes desde 2024

Los técnicos municipales de O Barco de Valdeorras abrieron un total de 682 expedientes a propietarios de fincas que no procedieron a su limpieza y desbroce en los últimos 26 meses. La cantidad es la resultante de sumar los 302 de 2024, los 337 de 2025 y los 43 de este año. El dato lo dio ayer el alcalde socialista, Aurentino Alonso Araujo, en una sesión plenaria convocada con carácter extraordinario para autorizar la firma del convenio con la Xunta para la limpieza de las franjas de la empresa pública Seaga.

El regidor advirtió que los vecinos que no desbrocen sus fincas en las franjas de 50 metros alrededor de los núcleos se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 1.500 euros, que quedarían en 900 euros aplicándole el pronto pago. “Recordar aos veciños a obriga de desbrozar e ter limpas as zonas urbanas ou aquelas que lindan con fincas traballadas todo o ano”, dijo Aurentino Alonso.

Antes de la votación, el alcalde explicó las razones que llevaron a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a desmarcarse del convenio con la Xunta. Entre los motivos destacan la duración del convenio (4 años), cuando la Fegamp propone 2+2; la financiación del 30 % con el Fondo de Cooperación Local, que el ente supramunicipal entiende que “é diñeiro dos concellos”; el compromiso de limpiar 12 kilómetros cuando los concellos proponen 20; la ejecución subsidiaria en concellos de menos de 10.000 habitantes, repercutiendo los costes de Seaga, una población que supera a la de la mayoría de concellos gallegos; las quejas de la Fegamp por la falta de claridad de los presupuestos de la Xunta; y que la limpieza subsidiaria no se limite a las franjas de 50 metros y también abarque los núcleos.

PSOE y PP aprobaron firmar el convenio de Seaga con la Xunta absteniéndose el BNG que pide reaccionar tras el fuego de 2025

Socialistas y populares respaldaron la firma del convenio con la Xunta, no así los nacionalistas, quienes optaron por abstenerse.

El portavoz del grupo municipal del BNG, Manuel Agra, argumentó que el convenio que propone la Xunta “non funciona como debía, sen facer crítica nin autocrítica. Mentres non tomemos en serio o que pasou en agosto de 2025 en Valdeorras e tan só sexa unha cuestión burocrática, seguirán vindo máis desastres ambientais e económicos”. Finalizó alertando: “Deberíamos reaccionar”.

El concejal nacionalista recordó que en agosto del año pasado, esta formación presentó una moción de apoyo a los afectados por el fuego, que fue aprobada por unanimidad, y que en octubre llevó otra al pleno proponiendo medidas para evitar que se repitiese “a catástrofe a través dunha política de prevención e xestión integral do medio”, y apuntó que esta última fue rechazada por nueve votos del PSOE y uno del PP, absteniéndose los demás ediles del grupo popular.