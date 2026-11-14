La Asociación Empresarial de Valdeorras agota en 3 horas sus tarjetas prepago

La Plaza do Concello de O Barco de Valdeorras se veía decorada, desde primera hora de este viernes, de una pronunciada cola humana. El otro gran componente decorativo, el de la lluvia, no supuso impedimento alguno para que centenares de personas acudiesen a la llamada de AEVA. El objetivo, hacerse con una de las tarjetas prepago de 80 euros válida para el comercio local, por solo 20 euros.

Según los gerentes de la asociación, a las siete de la mañana ya había personas cogiendo su sitio frente a las oficinas de AEVA. Todo a pesar de que, hasta las nueve, no estaba prevista la apertura de la promoción. En esas dos horas, la multitudinaria cola desbordó por la avenida Marcelino Suárez.

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El arrecio de los chubascos dibujó una escena curiosa para aquellos que desconocían la existencia de la campaña, y fueron muchos los que se sumaron a la cola. A las nueve en punto, el ansiado momento llegaba. La entrega se realizó por orden de llegada y fue necesario registrar los datos personales de cada comprador individual.

Un impulso al comercio local

A eso de las doce del mediodía se declaraba el agotamiento de existencias, y hubo personas que se quedaron con la miel en los labios. Las 250 tarjetas otorgadas suponen la histórica movilización de nada menos que 20.000 euros para la economía local. La campaña buscaba impulsar el comercio valdeorrés en prácticamente todos sus sectores, contribuyendo a dinamizar el consumo y apoyar la recuperación tras catástrofes como los incendios de 2025.

Los beneficiarios podrán utilizarlas a partir de este mismo domingo 15 de noviembre, hasta el 28 de febrero de 2027. Su empleo será válido en uno o en varios de los establecimientos adheridos a la iniciativa.