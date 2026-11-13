Valdeorras incentiva el consumo de proximidad

La Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) ha puesto en marcha una nueva campaña destinada a dinamizar el comercio local de Valdeorras. La iniciativa, que se basa en la adquisición de tarjetas prepago nominativas, busca impulsar el consumo en los negocios de la comarca.

Amplio período

La campaña, vigente entre el 15 de noviembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, permitirá realizar compras en negocios asociados a AEVA en diferentes sectores del comercio, la restauración y las bodegas. En la mañana de este viernes, los primeros interesados acudían a las oficinas del organismo para hacerse con las primeras tarjetas. Para hacerse con ellas, es necesario ser mayor de edad y presentar un documento identificativo.

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Desde AEVA se ha instado a los interesados a que acudan a la mayor brevedad, pues el número de tarjetas es limitado y se entregarán hasta agotarse las existencias. El coste de cada tarjeta es de 20 euros, pero su valor de canje total asciende hasta los 80 euros. Con ello, se busca incentivar el comercio local a través de una suerte de bono regalo de 60 euros aportado por Afundación, a gastar en las tiendas adheridas.

La propuesta favorecerá que los recursos económicos reviertan directamente en las empresas valdeorresas. Desde la asociación se ha querido realizar un llamamiento a la participación de los valdeorreses, apelando a la contribución ciudadana al mantenimiento del comercio local.