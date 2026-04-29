Agua turbia en la traída de tres aldeas de O Barco

Los vecinos de los núcleos barquenses localizados en la zona norte del término municipal llevan desde el sábado limpiando las traídas, afectadas por los arrastres ocasionados por la tormenta que descargó sobre O Barco el pasado sábado. Lo apuntó el alcalde, Aurentino Alonso Araujo, después de reunirse con representantes de las aldeas de A Proba y Veigamuiños.

El regidor indicó que, al igual que Vilanova, sus captaciones son superficiales, construidas en los propios cauces de los regatos, lo cual posibilitó que los materiales procedentes de los arrastres de los incendios forestales del verano de 2025 acumulasen unos lodos que afectaron a las conducciones de las traídas. “Entrou turbidez na rede”, explica el regidor.

“A traída está moi mal. A auga sae chea de barro e caiu un talud na captación”, comenta un vecino de A Proba. “Cando veñen tormentas baixa o río negro”, añadía, aludiendo a los arrastres de tierra y piedras del arroyo Mariñán provocados por los incendios de agosto de 2025. A Proba y Veigamuiños se sirven del agua del mismo arroyo, el Mariñán, y las mismas fuentes vecinales aseguraban que “a captación se quedou obsoleta. Ten máis de 30 anos”.

El agua del arroyo Mariñán se veía más clara en la jornada de ayer en el tramo de su desembocadura en el río Sil, pese a lo cual, las labores de limpieza continuaban en las traídas.