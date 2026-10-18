Apertura fugaz a los coches de la travesía de O Barco

La retirada de las vallas que rodeaban la obra de la travesía de la carretera N-536 en O Barco de Valdeorras, a la altura del cruce de las calles Pescadores y Santa Rita con la avenida del Conde de Fenosa, permitieron que en la tarde del viernes los vehículos ligeros volviesen a circular por este tramo. Permanecía cerrado al tráfico desde el inicio de los trabajos en julio y los coches volvieron a desplazarse por él a pesar de que las señales prohibiendo el paso continuaban sobre la calzada. Fue por poco tiempo, pues a las 12,00 horas del sábado agentes de la Policía Local colocaban conos para impedir la circulación.

El retorno de los vehículos a esta céntrica zona barquense era confirmado desde el Concello barquense, organismo que acometió la obra, presupuestada en aproximadamente 48.000 euros, una vez descubierto la existencia de un espacio hueco provocado en la calzada por filtraciones de la red de saneamiento. Las mismas fuentes aseguraron que la avería está prácticamente reparada, a falta de pequeños detalles.

También continúa cortado el paso de vehículos pasados por el tramo de travesía del centro de la villa, entre el cruce de la avenida del Bierzo y la rotonda próxima a Cedie.

Otro acceso que estuvo cortado durante algún tiempo este sábado por la mañana es el paso inferior de la línea de ferrocarril Monforte-León, en el acceso desde la carretera N-120 a la avenida de Veigamuiños. En este caso, fue cerrado al tráfico al afectar a las bombas de achique los arrastres provocados por la tormenta que ayer descargó sobre O Barco, movilizando a Policía Local, GES Valdeorras y Consorcio de Augas de Valdeorras.