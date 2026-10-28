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Atropellan a una mujer en un paso de peatones de O Barco

ACCIDENTE DE TRÁFICO

La mujer víctima del atropello fue trasladada al Hospital Público Valdeorras con lesiones de pronóstico reservado tras el suceso, ocurrido a las 11:50 horas en la calle Río Miño

La mujer fue trasladada al Hospital Público Valdeorras tras ser atropellada en un paso de peatones de la calle Río Miño de O Barco.
La mujer fue trasladada al Hospital Público Valdeorras tras ser atropellada en un paso de peatones de la calle Río Miño de O Barco. | J. C.

Una mujer resultó herida este miércoles tras ser atropellada por un turismo en un paso de peatones de la calle Río Miño, en O Barco de Valdeorras. El accidente de tráfico se produjo a las 11.50 horas.

Tras el atropello, la mujer fue atendida y trasladada en una ambulancia del 061 de O Barco al Hospital Público Valdeorras, donde ingresó con lesiones de pronóstico reservado.

Al lugar del suceso acudieron también dos dotaciones de la Policía Local.

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