O Barco cede la gestión de la recaudación y la basura

La Corporación municipal de O Barco de Valdeorras dio luz verde a delegar en la Diputación provincial la gestión, liquidación, recaudación y revisión de los tributos e ingresos de derecho público, así como la adhesión del Concello a un convenio marco de cooperación para que el organismo provincial asuma el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. En ambos casos, la cesión de competencias estará vigente durante cuatro años, prorrogables otros cuatro.

La cesión de la recaudación de impuestos como el IBI, IAE, de vehículos y tasas supondrá un ahorro de 11.900 euros anuales, al pasar de 211.800 a 199.900 euros su coste para las arcas municipales. A su vez, las cuatro personas que trabajan en el servicio, dos de las cuales están de baja, pasarán a estar a disposición de la Diputación, según indicó la primera teniente de alcalde, Margarida Pizcueta.

El portavoz del BNG, Manuel Agra, defendió la abstención nacionalista considerando que “un concello coma o noso debera poder xestionar os seus propios servizos básicos” y recordó la reciente delegación de la competencia sancionadora de tráfico en la DGT y el cambio del perfil del contratante a la plataforma del Estado. “Nós, ímonos abster porque desde o BNG queremos un concello con competencias”, apuntó. A su vez, el alcalde socialista, Aurentino Alonso, defendió la autonomía municipal y apuntó que la medida permitirá “optimizar recursos, pois teñen mellor infraestrutura que nós”.

Desde el PP, Antonio Melo respaldó la delegación de los servicios: “Considero que é beneficioso para O Barco”.

Recogida de basura

También con la cesión del servicio de recogida de basura, que desde hace 16 años lleva la empresa FCC, ahorrará fondos el Concello, pues de sus casi 950.000 euros de coste, solo ingresaba 773.000 euros, debiendo aportar aproximadamente 158.000 euros del programa CooperOU. La medida dejará en 79,93 euros anuales una tasa doméstica que actualmente está en 81,32 euros y que, según aclaró el alcalde, Aurentino Alonso, en 2014 era de 85,58 euros.

El portavoz del BNG también habló de abstención, aludiendo a su apuesta por “un concello con competencias” y, en este caso, exponiendo los informes desfavorables de Secretaría e Intervención. En este punto también intervino la nacionalista Noa Fernández, quien aplaudió el hecho de que “se estan a recoñecer eivas na recollida do lixo. Teñen deficiencias. É o verdadeiro motivo”. Su queja fue replicada por el alcalde, justificando la delegación de los servicios obedece a una “optimización de recursos”.

A su vez, el popular Antonio Melo justificó la abstención de su grupo “en base aos informes”.