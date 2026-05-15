O Barco dejará de verter residuales al cauce del Sil

Una inversión de 2,12 millones de euros permite afrontar la primera fase del proyecto diseñado para lograr el saneamiento integral de las aguas residuales de O Barco de Valdeorras. La citada cantidad será aportada en un 80 % por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, corriendo por cuenta de las arcas municipales el 20 % restante. En la actualidad, la ejecución de esta obra que arrancaba en septiembre de 2025 está al 50 %, según informó el técnico Borja Antonio Rodríguez, quien apuntó un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que debería rematar a finales del verano.

Son tres los objetivos principales del proyecto. En primer lugar, evitar las filtraciones a la red de saneamiento en periodos de lluvias, cuando estas colapsan la EDAR. Esta reducción sería del 40 % al 50 %. Otro propósito de la actuación pasa por renovar la red de saneamiento que está en mal estado y, ya en tercer lugar, los trabajos persiguen el tratamiento de las aguas pluviales antes del vertido.

Los trabajos fueron visitados este jueves por el presidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, José Antonio Quiroga, quien estuvo acompañado por el alcalde, Aurentino Alonso. Este último explicó que el proyecto nació de un estudio previo realizado mediante la introducción de cámaras en la propia red de saneamiento. El citado trabajo identificó los tramos de colectores que precisan intervenciones de mejora, rehabilitación y sustitución, detectando la presencia de aguas pluviales en las conducciones, las cuales llegan a colapsar la depuradora en épocas de lluvia, por lo que su eliminación permitirá que al río vayan aguas limpias.

Cuando la Confederación Hidrográfica acometió el citado estudio, calculó que lograr un funcionamiento correcto de la estación depuradora requerirá de una inversión aproximada de 8 millones de euros, por lo que esta primera fase supondría el 20 % del total.

Las intervenciones iniciales contemplan la renovación del colector Mariñán y de la red de pluviales de la avenida de Portugal, una nueva red y otro bombeo de saneamiento en A Proba, y la rehabilitación del colector de la avenida de España.