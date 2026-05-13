O Barco pretende dedicar fábricas en desuso a centros culturales

La recuperación de edificios industriales actualmente en desuso para reconvertirlos en un espacio multifuncional orientado a la innovación, a la formación y a la dinamización socioeconómica es uno de los elementos del proyecto analizado este martes en las oficinas del Eixo Atlántico. A la cita acudieron el secretario general, Xoán V. Mao; el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso; la concejala de Cultura, Margarida Pizcueta; el regidor de Monforte, José Tomé, y las profesoras de la Universidad de Vigo, Montserrat Cruz, y del Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Carmen Pardo, buscando “avanzar na preparación dunha candidatura conxunta a un programa europeo de accións innovadoras”.

En este campo de edificios industriales en desuso encajan las antiguas instalaciones de Cedie, donde el Concello de O Barco persigue abrir un centro de interpretación de la minería, una iniciativa con un apartado cultural y una oferta dinámica e interactiva, además acogería exposiciones, conferencias y conciertos, captando visitas de estudiantes de colegios de Galicia y Castilla y León, según anunciaron en su día fuentes municipales.

En todo caso, los planes del Eixo Atlántico pasan por lograr un espacio que sirva “como punto de encuentro para iniciativas vinculadas al enoturismo sostenible, a la gestión forestal preventiva frente a incendios y al desarrollo de estrategias de fijación de población en zonas del interior”. El Eixo Atlántico se erige como coordinador de esta candidatura europea que aspira a conseguir una cuantía de dos millones de euros, una cantidad que ayudaría a los proyectos propuestos por los agentes reunidos en Vigo.

El Programa Europeo de Acciones Innovadoras financia proyectos piloto de vanguardia en ciudades de la Unión Europea para abordar desafíos urbanos, con 60 millones de euros para 2026.