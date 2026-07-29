Ourense mira al cielo para el evento que lo eclipsará todo

Ourense entra en la cuenta atrás para una de las mayores citas astronómicas del siglo. El próximo 12 de agosto, un eclipse total de sol atravesará la península ibérica por primera vez en más de cien años y dejará completamente a oscuras durante unos segundos una franja del este de la provincia. El fenómeno se producirá al atardecer, con el Sol muy próximo al horizonte, una circunstancia que condicionará la elección del lugar de observación.

Seis de los lugares aprobados oficialmente para contemplar el eclipse se encuentran en la provincia. Son O Aguillón, en A Rúa; O Castrillón, en Larouco; O Viso, en Lobeira; la carretera entre Santa Mariña y Santigoso y el mirador de Alixo, ambos en O Barco de Valdeorras; y A Torre, en Paderne de Allariz.

Estos emplazamientos no son los únicos desde los que podrá contemplarse el fenómeno. Han sido seleccionados por ofrecer una elevada visibilidad y por reunir condiciones adecuadas para ordenar la llegada de visitantes, los accesos y la seguridad. La relación todavía puede ampliarse, ya que otros lugares se encuentran en trámites para incorporarse al dispositivo oficial.

En el lado contrario figuran los puntos de exclusión, espacios en los que no estará permitido observar el eclipse por motivos de seguridad, accesibilidad, evacuación o protección ambiental. En Ourense solamente aparece la pista de montaña que conduce al mirador de San Martín, en A Rúa.

Fuera de las zonas excluidas, este singular acontecimiento podrá verse desde cualquier lugar con visibilidad suficiente. Las autoridades recomiendan buscar un horizonte despejado hacia el oeste, llegar con antelación, evitar paradas en arcenes y utilizar gafas homologadas durante las fases parciales. Solo podrán retirarse durante los segundos exactos de totalidad y únicamente en los concellos situados dentro de esa franja. En el resto, incluida la capital, deberán mantenerse puestas en todo momento.

Los mejores lugares para ver el histórico eclipse, en el noreste de la provincia

El este de la provincia ofrecerá las mejores condiciones para contemplar el eclipse en toda su magnitud. Rubiá encabezará la duración de la oscuridad total, con 68 segundos, seguida de Carballeda de Valdeorras (67) O Barco de Valdeorras (63), Vilamartín de Valdeorras (59), A Rúa (54) y Petín (51). El evento también será visible en su totalidad atravesará O Bolo, Larouco, A Veiga, San Xoán de Río, A Pobra de Trives, Manzaneda, Castro Caldelas, A Teixeira y Viana do Bolo.

Sin embargo, la duración no será el único factor decisivo. Como el máximo llegará al atardecer, será imprescindible buscar un lugar elevado y con el horizonte completamente despejado hacia el oeste. Las montañas, los árboles o las laderas mal orientadas pueden ocultar el Sol en los minutos clave.

Por lo tanto, Valdeorras y las zonas altas del oriente provincial parten así con ventaja. En Ourense ciudad, aunque la Luna cubrirá prácticamente todo el disco solar, no llegará a producirse la oscuridad total, al igual que en la mayoría de la provincia.