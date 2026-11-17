Que las campañas electorales sacan lo peor de los candidatos queda confirmado por los raros, excepcionales, momentos de lucidez que exhiben en tan intensas y extenuantes jornadas. La historia ha dejado lemas memorables por su ingenio y oportunidad: “Por el cambio”, de Felipe González en 1982, estaba a la altura de “La force tranquille” del también socialista François Mitterrand, y el “Yes we can”, de Obama, acompaña aún hoy las remontadas imposibles en las canchas deportivas. Las excepciones iluminan el desierto en que nos hallamos. El resecamiento neuronal nos ha traído, en esencia, que la derecha prometa echar a los inmigrantes y bajar impuestos y la izquierda, en consecuencia, a acoger a aquellos y subir estos.

En la actual campaña electoral, que desaguará en las urnas el 29-N, vengo advirtiendo de la efervescencia mostrada por Pedro Sánchez y los suyos. Solo el terrible accidente ferroviario de Urda fue capaz de cortar en seco lo que parecía una empalagosa luna de miel por las plazas y los escenarios de toda España. “La fuerza del amor”, con Begoña Gómez en papel estelar y aquel Comité Federal reconvertido en bodorrio, que haría levantar la ceja a Indalecio Prieto o a Ramón Rubial, anunciaba lo que ahora, pasado el duelo, se ha retomado. La esposa del presidente, víctima de un juez empecinado en armar con retales un sumario para entregarlo a un jurado popular, dicho esto sin segundas intenciones, es la reliquia, el brazo incorrupto de santa Teresa, que el socialismo pasea para exorcizar su suerte.

La acción guerrillera de un revitalizado Pedro Sánchez tiene en la vindicación pública de Begoña Gómez un capítulo emocional al que la izquierda y las mujeres no quieren renunciar

Iván Redondo, el estratega siempre acelerado, anunció hace un par de meses la posibilidad de que el PSOE ganara las elecciones, que no el gobierno. Algo que entonces sonó a provocación y que hoy es ya una probabilidad a tener en cuenta. Un premio de consolación para Pedro y el socialismo más cafetero que, cuando se siente acorralado, es capaz de sus más imprevisibles acciones. Y un mal trago para Feijóo, presidente al fin, sí, pero emparedado entre el PSOE resistente y el músculo de Vox.

La acción guerrillera de un revitalizado Pedro Sánchez tiene en la vindicación pública de Begoña Gómez un capítulo emocional al que la izquierda y las mujeres no quieren renunciar. En ese ámbito simbólico se juegan muchos votos que estaban desmovilizados. Tuvo que ser en Sevilla, feudo del socialismo moderno, donde Begoña Gómez hablara al público entregado. Habrá quienes vean en este paso procesional de la mártir, una faceta más de la egolatría que, dicen, caracteriza al san Sebastián de la Moncloa. Pero es esta una condición consustancial e indispensable en el político de raza. De hecho, es su energía la que impulsa la máquina en la fase agónica del sanchismo. Begoña como síntoma.