Un campamento recordará a las aureanas en el Camiño

Un campamento de voluntariado, denominado “Camiño de Inverno: natureza e arte en cada paso”, visibilizará el Camiño de Inverno y, al mismo tiempo, recordará la figura de las aureanas, mujeres que extraían oro del río Sil. La iniciativa es fruto de la colaboración del albergue Eco dos Teixos (Casaio-Carballeda), Artesanía Enxebre, el Concello de O Barco y la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta.

Las actividades, que se desarrollarán entre el 3 y el 14 de septiembre, fueron presentadas ayer por el alcalde, Aurentino Alonso, acompañado por Pedro Domínguez y Elba Rodríguez, del albergue Eco dos Teixos, y Sarah-June Borzuk, de la barquense Artesanía Enxebre, quienes indicaron que participarán 10 jóvenes llegados de Valencia, Madrid, Murcia o Galicia.

Una de las actividades que realizarán consistirá en la realización de una obra de arte efímero, consistente en la figura de una aureana de madera a tamaño real, de aproximadamente 1,80 metros de altura. Posteriormente, será colocada en el Paseo do Malecón. “As mulleres doblaban o lombo no río e merecen un recoñecemento. Que os peregrinos o coñezan”, explicó Pedro Domínguez.

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El campamento también tiene una faceta ambiental, pues colocará carteles con reseñas de la flora y la fauna del trazado barquense del Camiño de Inverno, en las zonas de baño y en la Pincheira, añadió Domínguez. Además de talleres habrá rutas y visitas a una cova medieval o al Teixadal de Casaio.