El pediatra argentino Ricardo Marini leerá el pregón del Cristo en O Barco

Las Festas do Cristo 2026 de O Barco ya tienen pregonero y cartel. El pregón correrá por cuenta del pediatra argentino, llegado a la villa barquense hace cuatro décadas, Ricardo Marini. A su vez, el diseño del anuncio es de la diseñadora barquense afincada en Estados Unidos Marisú Miranda, también autora de los diseños y trabajos que conforman “Xentes do Barco”, una muestra que podrá verse en la sala de exposiciones de la Praza do Príncipe desde su inauguración, el 10 de septiembre. El anuncio fue realizado ayer en la Alcaldía barquense, donde ambos fueron acompañados por la concejala de Cultura, Margarida Pizcueta, que afirmó no recordar “que ningunha persoa doutro país fose pregonera das Festas do Cristo”, y el alcalde, Aurentino Alonso, quien, tras recordar que llegó a la villa desde su Cartelle natal, destacó que “O Barco é terra de acollida”.

En su intervención, el pregonero refirió los difíciles momentos que le llevaron a cambiar su Argentina natal por España y, más concretamente, por O Barco de Valdeorras. “Vine en 1989, escapando del macabro momento de Argentina, tras la caída del primer presidente democrático después de la dictadura militar”, comentó Ricardo Marini, quien recordó cómo su abuela materna, natural del ayuntamiento berciano de Toral de los Vados, “hablaba mucho de aquí”. Aludió al viaje que, tras casarse en secreto con su marido, abandonaron Vigo en el primer barco que partió. “Iban en las bodegas”, explicó, añadiendo que, llegados a Argentina crearon una familia en la Pampa. Aquí, nació la madre del homenajeado en el Cristo y se casó con un italiano. De ahí los apellidos del homenajeado, Marini Fernández, quien, con 17 años, viajó a la capital para estudiar Medicina. “Buenos Aires fue mágico”, dijo, para seguidamente considerarse un privilegiado por tener “dos lugares en el mundo, uno es Buenos Aires y el otro es O Barco”.

Marisú Miranda, por su parte, comenzó su intervención afirmando que “mi pueblo es muy importante para mí” y recordando: “Me fui el día del Cristo, en 1989, y nunca más volví a estas fiestas”. Ya refiriéndose a la exposición, indicó que surgió hace un año con gentes de Valdeorras. Explicó que nació al preguntarse “¿Cómo puedo mostrar lo que hago en ilustración de moda? La experiencia fue inolvidable pues es gente que no conozco”. Fueron 60 voluntarios de la zona los retratados por una diseñadora que busca “promover la ilustración de moda. No todos los diseñadores saben dibujar”, indicó. Completan la muestra varios trajes “muy importantes para mí”. Del cartel de las fiestas dijo que busca aunar tradición y modernidad, siempre con un carácter gallego.

Se buscan voluntarios para hacer de cabezudos

El programa del Cristo 2026 comenzará a repartirse el jueves en el Consistorio barquense, según indicó Margarida Pizcueta. Recogerá todos los horarios de unas fiestas que, si bien contemplan la Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico, Galicia e Norte de Protugal del 6 de septiembre y la inauguración de la exposición de Marisú Miranda, fijada para el 10 de septiembre, dejan el acto del pregón de Ricardo Marini y el chupinazo para el 11, finalizando el 15.

Relacionado Programa completo de las Fiestas de O Cristo 2026 en O Barco

Los interesados en participar de cabezudos en los festejos podrán inscribirse a partir de este miércoles anotándose bien en el registro electrónico, bien en el físico, del Concello. Son 8 las plazas, aunque habrá una lista de espera de otras 12. Ya en referencia a la Festa das Pandillas, las pulseras se entregarán en el Concello, a partir del viernes, por 12 euros.