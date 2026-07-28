Carreteras rurales al límite en O Barco por las tormentas

Estado en que quedó una pista del rural barquense a causa de los arrastres.

Las dos tormentas de mediados de los meses de junio y julio, esta última acompañada de granizo, multiplicaron las labores de limpieza acometidas por el Concello de O Barco de Valdeorras. Lo apuntó el concejal de Medio Rural, Jesús Jares, quien explicó que los arrastres de tierra, piedras y madera procedentes de los “caborcos” obligaron a repetir los trabajos de retirada de materiales una vez finalizadas ambas.

El edil se refirió a las labores desarrolladas en la carretera de Soulecín o en la pista que comunica los núcleos de Santigoso y Vales. En esta última, los arrastres se llevaron por delante la zahorra que acababa de depositar una empresa. Además, en pistas de Cesures y Fervenza también tuvo que intervenir el Concello en dos ocasiones.

Una empresa visitó la pincheira, en fervenza, hace quince días para elaborar un estudio de las actuaciones a realizar

Estos trabajos contratados por el Concello no estaban previstos, por lo que su coste debieron asumirlo las arcas municipales, a la espera de que otras administraciones destinen alguna ayuda a la cobertura de los desperfectos que ocasionaron los temporales. En todo caso, el concejal de Medio Rural comentó que “as veces non chegas a todo porque hai que atender as prioridades, como son os accesos”. Recordó que esta situación se está viviendo desde el gran incendio que arrasó más de 35.000 hectáreas en 2025.

Fervenza

Jesús Jares también respondió a las quejas lanzadas por el BNG por el mal estado en que se encuentra el entorno de la “Pincheira” en Fervenza, con barandas de madera rotas y la vegetación invadiendo el lugar. El concejal barquense aseguró estar a la espera de que una empresa le presente el estudio realizado tras visitar el lugar hace dos semanas ya para acometer la restauración.

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