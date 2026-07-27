La escasa vivienda disponible limita el alquiler en O Barco

Encontrar un piso en alquiler en O Barco de Valdeorras se ha convertido en una quimera. La capital de Valdeorras atraviesa desde hace años una situación de escasez de vivienda en alquiler que contrasta con la creciente demanda de personas que llegan al municipio, principalmente por motivos laborales. El reducido número de inmuebles disponibles hace que cualquier anuncio genere un aluvión de llamadas en cuestión de minutos y que las viviendas encuentren inquilino prácticamente de inmediato.

La falta de oferta es una realidad que conocen tanto las agencias inmobiliarias como los particulares. De hecho, algunos propietarios que han anunciado directamente sus viviendas en internet aseguran que han tenido que retirar el anuncio apenas diez minutos después de publicarlo debido a la gran cantidad de llamadas y mensajes recibidos. En muchos casos, antes incluso de poder enseñar el piso ya contaban con varios interesados dispuestos a alquilarlo.

Demanda laboral

Buena parte de esa demanda procede de trabajadores del sector de la pizarra. Cada año llegan a O Barco personas desplazadas desde otras provincias e incluso desde otros países para incorporarse a las empresas pizarreras de la comarca. A ellos se suman sanitarios y docentes que obtienen plaza en la zona, además de jóvenes que buscan emanciparse.

En uno de los principales portales inmobiliarios, los apartamentos de una habitación se anuncian generalmente entre 450 y 550 euros mensuales, mientras que los pisos de dos y tres dormitorios oscilan entre los 550 y los 750 euros, aunque algunos inmuebles reformados o con garaje superan esas cantidades.

En Inmobiliaria María Iglesias la oferta disponible también es muy limitada. Los apartamentos de una habitación suelen rondar los 350 o 400 euros al mes, mientras que los pisos familiares se sitúan en torno a los 600, dependiendo de la superficie, el estado de conservación y la ubicación. “Tengo diez llamadas diarias de personas que buscan un piso de forma desesperada. Falta obra nueva, y eso también lo saben los particulares. Hay gente que está comprando pisos para después alquilarlos”, subrayó su gerente.

Compraventa

Mientras el alquiler vive uno de sus momentos de mayor tensión, el mercado de compraventa mantiene precios relativamente contenidos si se comparan con los de otras ciudades gallegas. En los portales inmobiliarios es posible encontrar viviendas para reformar desde unos 50.000 euros.

Según María Iglesias, un apartamento en el centro de O Barco ronda actualmente los 120.000 euros, mientras que un piso de gama alta en O Malecón puede alcanzar los 180.000. En el caso de las viviendas unifamiliares, la oferta es muy variada, con precios que parten de poco más de 150.000 euros y llegan hasta cerca de 400.000. “Hay casas que valen ese dinero”, afirma.

Los terrenos edificables también están muy cotizados. La inmobiliaria gestiona actualmente varias operaciones de venta y muchas de ellas ya se encuentran muy avanzadas. “Por 200.000 euros esas personas pueden tener un terreno y una casa”, explica.

Garajes muy cotizados

La elevada demanda también se traslada a las plazas de garaje. Durante los meses de verano, muchas personas que regresan temporalmente a la villa recurren a familiares o conocidos para encontrar un lugar donde estacionar el vehículo bajo cubierta.

Los alquileres de las plazas oscilan entre los 40 y los 50 euros mensuales. “Las familias tienen varios coches, lo que aumenta la demanda; también está difícil encontrar”, señala María Iglesias. Una situación muy distinta a la de los años del “boom” inmobiliario, cuando la elevada oferta hacía más complicado encontrar inquilinos que viviendas disponibles.

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