El Casino de O Barco resurge del incendio sufrido en 2024

En septiembre de 2024, el fuego destruía la tercera planta y el tejado del edificio del Casino de O Barco de Valdeorras. El suceso se producía cuando la construcción cumplía 50 años, pero la entidad tiene muchos más años de vida. Nacía como Sociedad Casino de O Barco en 1910, en una construcción emblemática de la villa, ubicada en la Praza Maior de la villa, trasladándose posteriormente a la sede actual.

El grueso de los daños que causaron las llamas ya están corregidos, pero aún faltan los pequeños detalles, según comentó el presidente de la actual asociación, Pablo Dobao. Y es que los trabajos fueron aprovechados para actualizar las instalaciones, dándole una vuelta total a un edificio cuya planta bajo cubierta será repartida entre una cafetería de 140 metros cuadrados y una terraza de 120. “Será un local fantástico”, comenta el directivo, aludiendo a unas vistas impresionantes, que permitirán contemplar desde lo alto todo el Paseo do Malecón y su río Sil.

El equipo directivo estima que la reforma estará rematada en su totalidad dentro de un par de meses y espera retomar la actividad con la Feria de Abril. Para esas fechas también contempla organizar la asamblea anual, pues permitirá que todos los socios puedan visitar y conocer el resultado de la remodelación llevada a cabo.

Socios

Pese a las llamas, la asociación atraviesa un momento espectacular. Pues cuando ocurrió el incendio eran 380 socios cuando en la actualidad ya se habla de 420 asociados, una cifra muy importante que demuestra el interés que el Casino despierta en la villa.

La actividad que desarrolla tiene mucho que ver con este aumento del número de socios, un programa que los últimos meses fue alterado por el fuego que asoló la tercera planta, utilizada habitualmente como salón de actos. Esta circunstancia impidió organizar el Barquense del Año, un reconocimiento a la labor desarrollada por un barquense a lo largo del último año. Habrá que aguardar hasta el próximo año para conocer el próximo homenajeado.

El fuego no impidió desarrollar actividades de otras plantas, como la del Carnaval, una fiesta a la que los socios acudieron disfrazados a unas instalaciones decoradas con motivos relacionados con los naipes. Esta celebración y la Feria de Abril forman parte de un programa que también festeja otras fechas, como el Cristo, Halloween, Fin de Año o el Día de Reyes. En todo caso, la directiva no descarta ampliarlas con algunas más que puedan ir surgiendo.

El Casino no sólo acoge actividades para los socios, también está abierto a cualquier entidad que precise un local para desarrollar algún acto, como demuestra su colaboración con el Instituto de Estudios Valdeorreses.