Comercios de O Barco se suman a pedir un neumólogo

MANIFESTACIONES POR SANIDAD

La Asociación de Silicosis de Valdeorras intensifica las protestas para exigir un especialista en Neumología, suma el respaldo del comercio local y anuncia un corte de carretera para el próximo 16 de julio

Concentración de este jueves, ante el Hospital de O Barco de Valdeorras.
Concentración de este jueves, ante el Hospital de O Barco de Valdeorras. | J. C.

Algunos locales comerciales de O Barco de Valdeorras comienzan a exhibir en sus escaparates pegatinas reclamando un servicio de Neumología para el Hospital Público Valdeorras. Esta circunstancia fue expuesta por el presidente de la Asociación de Silicosis de Valdeorras (Asilival) durante la concentración de este jueves ante el centro hospitalario de la villa, una cita que movilizó cerca de medio centenar de personas. José Rodríguez agradeció el apoyo de la Asociación Centro Comercial Aberto (CCA) O Barco y el Concello.

La reciente visita del gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León, al Hospital de O Barco fue recordada por el presidente de Asilival, que consideró “moi triste que non queiran dialogar”.

José Rodríguez anunció el envío de escritos al Valedor do Pobo y la Consellería de Sanidade, si bien únicamente confía en recibir respuesta del primero de estos organismos.

Además, Rodríguez convocó una nueva manifestación para el 16 de julio. “O próximo xoves imos cortar a estrada”, para lo cual la asociación solicitará los correspondientes permisos. Finalizó anunciando que las movilizaciones se suspenderán en agosto.

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