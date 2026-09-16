Corte de la N-536 en O Barco para reparar el colector

Obras en la travesía de la N-536, en O Barco.

El Concello do Barco iniciaba este martes 15 de septiembre, una vez finalizadas las Festas do Cristo, las obras para reparar el colector de saneamiento situado en la intersección de la travesía de la N-536 con la calle Santa Rita.

Los trabajos obligarán a cortar al tráfico la principal arteria de entrada y salida de la localidad y a establecer desvíos durante un periodo previsto de entre 20 y 30 días.

Los cortes y desvíos comenzarán a las 11,00 horas y han sido coordinados por la Policía Local.

El tráfico que entre en O Barco desde A Proba será desviado por la calle Castelao hasta llegar a Eulogio Fernández, desde donde los vehículos podrán acceder al centro urbano.

En el caso de los vehículos pesados, el desvío se realizará antes, de forma que tendrán que circular por la rúa do Río Galir para después incorporarse a Eulogio Fernández.

El dispositivo busca evitar que este tipo de vehículos accedan a las calles más afectadas por el corte.

Para los vehículos que circulen desde las calles Manuel Quiroga y Marcelino Suárez, los desvíos se realizarán por la avenida de la Estación, en ambos sentidos, tanto hacia la estación de tren como hacia el paseo del Malecón. Los vehículos pesados tendrán además conexiones con la N-120 o podrán salir hacia Sobradelo por la propia N-536.

Durante el desarrollo de los trabajos, el Concello señala que se mantendrán los accesos a los garajes de la zona afectada.