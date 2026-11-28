La colaboración del Plan de Empleo de Cruz Roja en Valdeorras y el Centro Comercial Aberto (CCA) O Barco permitió este viernes desarrollar en una treintena de establecimientos asociados la campaña de sensibilización “Contrata Sin”, coincidiendo con el Black Friday, que tiene el respaldo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Fondo Social Europeo.

Desde Cruz Roja explican el objetivo de la iniciativa: “Persigue promover una sociedad más inclusiva y sensibilizar sobre las barreras, prejuicios y estereotipos que todavía dificultan el acceso al empleo de muchas personas”. Con esta iniciativa, la ONG invita a empresas, comercios y ciudadanía a poner el foco en el talento, la motivación y las capacidades, independientemente de la edad, género, origen u otras circunstancias personales.

La campaña se desarrolla bajo el lema “Por una sociedad más inclusiva, ‘Contrata Sin” y consta de cuatro mensajes clave: “Sin fecha de caducidad”, que pone en valor la experiencia y aportación de las personas sénior; “Sin horas de vuelo”, resaltando el potencial y las capacidades de los jóvenes; “Sin género de dudas”, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y “Sin denominación de origen”, reivindicando la riqueza de la diversidad.

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Durante el Black Friday, los establecimientos distribuyeron bolsas reutilizables con mensajes inclusivos de la campaña.

“Con la campaña ‘Contrata Sin’ queremos visibilizar aquellas barreras que aún encuentran muchas personas para acceder al mercado laboral y contribuir a reducirlas”, comentó Noelia Mayo, responsable del proyecto Reto Social Empresarial del Plan de Empleo de Cruz Roja en Valdeorras.