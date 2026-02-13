Dos detenidos en A Rúa por más de 40 delitos contra el patrimonio

El Equipo Roca de la Guardia Civil de A Rúa ha detenido a dos personas como presuntas autoras de más de 40 delitos contra el patrimonio cometidos a lo largo de 2025, en el marco de la operación Orillado II. La mayoría de los robos fueron cometidos en vehículos, aunque también se están investigando a tres varones por un presunto delito de receptación, por su implicación en la compra o custodia de efectos sustraídos.

Entre los delitos esclarecidos destaca el robo de 24 máquinas profesionales de una empresa de desbroces en el Concello de O Barco, valoradas en más de 20.000 euros. Según las investigaciones, uno de los presuntos autores incluso intentó extorsionar al empresario, ofreciéndole indicar el paradero de los equipos sustraídos a cambio de una importante suma de dinero, un intento de estafa que agrava la gravedad de los hechos.

La operación, que combina trabajo de investigación y coordinación policial, pone de relieve el compromiso de las fuerzas de seguridad para proteger el patrimonio de la comarca y esclarecer delitos repetitivos que afectan a empresas y particulares.