Rescatan a un menor que se lanzó al Sil, en O Barco, tras una pelota: "Quitou a roupa e lanzouse"

El menor encaramado al árbol en medio del río Sil y ya con el salvavidas en la mano

O Barco vivió este miércoles un tenso incidente en el que un menor con 16 años quedó atrapado en el Sil por el fuerte caudal deribado de los efectos de las borrascas. Sobre las 19:00 horas de la tarde se informaba de un rescate en el Malecón barquense de un menor que se había lanzado a las aguas del río tras una pelota: "Estaban xogando aquí nas pistas e marchoulle o balón e dixéronlle os compañeiros 'non te tires!', pero a xuventude xa se sabe", contaba un testigo.

Policía Local y GES en las orillas del Sil, salvavidas en mano, organizando el rescate y el menor encaramado al árbol | José Cruz

GES y Policía Local de O Barco tuvieron que llevar a cabo un tenso rescate en el que jugaban en contra de los servicios de emergencia las fuertes corrientes del Sil y el anochecer, que complicó la operación.

El menor estuvo por lo menos media hora encaramado a un arbol en medio de las bravas aguas del río: "O pobre xa debe estar con hipoterma", comentaba el testigo, que afirmaba que "quitou a roupa e lanzouse". En un vídeo se aprecia como un operario del GES se encuentra al otro lado de la valla del Malecón, flotador en mano y preparado para lanzárselo al menor atado a una cuerda.

Hay que tener en cuenta que los casi 7 metros entre el Malecón y el arbol al que se encontraba encaramado, la menguante luz por el atardecer y las copiosas corrientes de un Sil engordado por la borrasca, fueron factores que dificultaron el rescate.

Momento del rescate en el que el menor ya se encuentra agarrado al salvavidas | José Cruz

Momento del rescate del menor atrapado en el Sil este miércoles | José Cruz

Después de casi una hora, sobre las 19:45 se informaba de que el rescate se había completado con éxito, después de requerir el apoyo de los bomberos de A Rúa y de la Guardia Civil. Hasta el lugar también se desplazaron Urxencias Sanitarias.

El menor, ya rescatado en el Malecón de O Barco de Valdeorras | José Cruz

"Lo intentamos agarrar para que no se tire, pero empezó a forcejear"

Uno de los amigos que estuvo jugando con el menor antes del rescate comentó como se originó la situación: "Estabamos jugando fútbol y el balón se le fue al río, el quiso ir a por el, lo intentamos agarrar para que no se tire, empiezo a forcejear y del forcejeo cayó al agua".

A partir de ahí, el menor tuvo que "llegar hasta la rama con el balón", refiriéndose al arbol al que se encaramó durante casi media hora. Y ahí empezó la situación a complicarse "ve que no puede volver y vino la Policía Local y los bomberos".