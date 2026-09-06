¿Sabe usted que e tiene su cosa lo que está ocurriendo en O Barco con lo de su exalcalde y lo de su ahora alcalde, aún siendo del mismo partido y por sucesión pactada ? ¿Que mientras el ex recibe homenajes, el actual sigue esperando un mínimo de reconocimiento? ¿Que Alfredo recibió un baño de agradecimiento en la 35 semana del Cine del Cine Clube Groucho Marx? ¿Que Aurentino tendrá que esperar?

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