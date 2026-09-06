EDITORIAL
Sánchez, Ceuta y la guerra de Gila

¿Sabe usted que e tiene su cosa lo que está ocurriendo en O Barco con lo de su exalcalde y lo de su ahora alcalde, aún siendo del mismo partido y por sucesión pactada ?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los homenajes al ex alcalde de O Barco

Alfredo recibió un baño de agradecimiento en la 35 semana del Cine del Cine Clube Groucho Marx
Alfredo recibió un baño de agradecimiento en la 35 semana del Cine del Cine Clube Groucho Marx | La Región

¿Sabe usted que e tiene su cosa lo que está ocurriendo en O Barco con lo de su exalcalde y lo de su ahora alcalde, aún siendo del mismo partido y por sucesión pactada ? ¿Que mientras el ex recibe homenajes, el actual sigue esperando un mínimo de reconocimiento? ¿Que Alfredo recibió un baño de agradecimiento en la 35 semana del Cine del Cine Clube Groucho Marx? ¿Que Aurentino tendrá que esperar?

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