Aurentino Alonso se postula como cabeza de candidatura en O Barco

El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso Araujo -del PSdeG-PSOE- hizo balance de su primer año al frente del Concello, un periodo marcado por una intensa actividad y por momentos especialmente complicados, como el incendio que arrasó algo más de la mitad del municipio. “Los inicios fueron muy duros”, reconoció, admitiendo que nunca pensó que debería afrontar una situación de esas características.

Alonso recordó que el incendio fue uno de los momentos más difíciles y que, pese a la experiencia del gran incendio de 2022, la magnitud de la emergencia volvió a poner a prueba al Concello. “Pensamos que en el incendio de 2022 lo habíamos visto todo, pero no fue así”, señaló.

A esta situación se sumó la propia actividad de una alcaldía como la de O Barco, con numerosas obras, proyectos y asuntos que atender, como la reorganización interna del Concello.

En materia de infraestructuras, el alcalde destacó las actuaciones desarrolladas tanto en el casco urbano como en los núcleos rurales. Así, en Éntoma este año finalizará la carretera que conduce hacia A Veiga de Cascallá y que corresponde a O Barco. También fue construida una fosa séptica en O Castro, actuándose en el entorno de la iglesia de Xagoaza, una intervención especialmente delicada por las exigencias de Patrimonio.

Otra obra destacada fue la mejora de la carretera entre Soulecín y O Castro, con una inversión de unos 200.000 euros, acometiéndose también trabajos en el entorno de la Escola de Veigamuíños, dentro de un proyecto incluido en el plan Feder y contratado a través del GDR.

En el casco urbano, Alonso sitúa entre las actuaciones más importantes la primera fase del saneamiento integral de O Barco. El objetivo es evitar las fugas y erradicar la entrada de aguas pluviales en la red de residuales que llega a la EDAR.

Además, está previsto el paso subterráneo que Adif ejecutará en una actuación similar a la realizada anteriormente en el entorno del tanatorio. A estos proyectos se suman otros trabajos de modernización de la propia Administración municipal, como el cambio de la Intranet. En el ámbito urbano, Alonso destacó también la actuación prevista en la rotonda de Calabagueiros, los trabajos que se están desarrollando en la Ponte Medieval do Córrego y la futura reordenación de la zona del antiguo matadero.

En este último espacio se contemplan terrenos destinados a viviendas sociales y la mejora y ordenación de zonas públicas, siendo la Plaza Mayor otra de las actuaciones relevantes.

La promoción turística es otro de los ámbitos en los que el Concello ha centrado esfuerzos. Alonso destaca el trabajo realizado para aprovechar acontecimientos capaces de situar a O Barco en el mapa y pone como ejemplo el eclipse. El alcalde recuerda que O Barco tuvo un papel relevante en el eclipse de 1912, que permitió observaciones científicas de gran importancia. Por ello, cuando se conoció la importancia del eclipse de este año, el Concello empezó a trabajar con meses de antelación, organizando diferentes actividades.

Relacionado El pediatra argentino Ricardo Marini leerá el pregón del Cristo en O Barco

Visto y no visto

Alonso comentó que el tiempo se le ha pasado “muy rápido, un visto y no visto” y que lo que resta de mandato seguirá el mismo camino debido al volumen de proyectos y asuntos pendientes.

De cara a las próximas elecciones municipales, el alcalde dejó clara su intención de continuar al frente del Concello, aunque supeditó la decisión definitiva al respaldo de sus compañeros. “Si los compañeros quieren y así lo ven oportuno, mi idea es presentarme”, dijo. Añadió que uno de los motivos que le llevan a plantearse la continuidad es precisamente la existencia de proyectos ya iniciados que quiere ver terminados. “Una vez que tienes proyectos en marcha quieres acabarlos”, señaló. Añadió que ejercer la Alcaldía supone una responsabilidad “muy grande”, pues la actividad no termina con la jornada laboral y las decisiones afectan directamente al día a día de los vecinos. Sin embargo, asegura que se trata de una tarea “muy apasionante”.