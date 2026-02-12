SUSPENSIÓN TEMPORAL
Una escasa plantilla dejó este miércoles a la comarca de Valdeorras sin GES
SUSPENSIÓN TEMPORAL
En un día como el del miércoles, en medio de la borrasca Nils, desde el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) Valdeorras anunciaron la suspensión temporal del servicio. Esta circunstancia fue atribuida por el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso Araujo, a que el único integrante operativo no pudo acudir por causa de fuerza mayor.
La situación es consecuencia de la falta de efectivos en el GES Valdeorras. Sobre este particular se refirió el regidor barquense, quien explicó que en estos momentos la plantilla del equipo está formada por nueve personas y que se les sumará en fecha próxima una décima, cuando se cubra la plaza de coordinador que ya aprobó el Concello.
Aurentino Alonso explicó que la plantilla total del GES debería estar formada por 12 miembros, al igual que la de la gran mayoría de estos equipos en la Comunidad Autónoma. Inmediatamente, planteó que la normativa vigente impide cubrir todas las plazas.
El alcalde culpó a la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), conocida como Ley Montoro. Alonso explicó que la denominada Tasa de Reposición y Control de Personal impide al Concello cubrir todas las plazas y que sólo permite recurrir a interinos.
