La Feira de Produtos Tradicionais de O Barco cambia de ubicación

La sexta edición de la Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico no abrirá sus puertas en la playa fluvial del Paseo do Malecón de O Barco de Valdeorras, tal y como se había anunciado este miércoles. A falta de pocas horas para que el evento organizado por el Concello con la colaboración del Eixo Atlántico para los días 5 y 6 sea inaugurado, la organización deberá trasladar las jaimas montadas en la orilla del Sil. La visita de un vigilante de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil obliga a cambiar el escenario al carecer los promotores de autorización.

Esta circunstancia fue confirmada ayer por el alcalde barquense, Aurentino Alonso, quien explicó que el vigilante solicitó su carné de identidad y el del responsable de las carpas, ordenando detener todos los trabajos de instalación ya iniciados y advirtiendo que el recinto ferial proyectado está ubicado en zona inundable.

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Así las cosas, el regidor anunció que los puestos que ocupará la veintena de productores y artesanos de Galicia y Norte de Portugal será trasladado a la plaza de Andrés de Prada, en tanto que las actividades serán repartidas entre este lugar y las plazas del Concello y del Príncipe, si fuese necesario.