NO SERÁ EN LA PLAYA FLUVIAL
La Feira de Produtos Tradicionais de O Barco cambia de ubicación
NO SERÁ EN LA PLAYA FLUVIAL
La sexta edición de la Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico no abrirá sus puertas en la playa fluvial del Paseo do Malecón de O Barco de Valdeorras, tal y como se había anunciado este miércoles. A falta de pocas horas para que el evento organizado por el Concello con la colaboración del Eixo Atlántico para los días 5 y 6 sea inaugurado, la organización deberá trasladar las jaimas montadas en la orilla del Sil. La visita de un vigilante de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil obliga a cambiar el escenario al carecer los promotores de autorización.
Esta circunstancia fue confirmada ayer por el alcalde barquense, Aurentino Alonso, quien explicó que el vigilante solicitó su carné de identidad y el del responsable de las carpas, ordenando detener todos los trabajos de instalación ya iniciados y advirtiendo que el recinto ferial proyectado está ubicado en zona inundable.
Así las cosas, el regidor anunció que los puestos que ocupará la veintena de productores y artesanos de Galicia y Norte de Portugal será trasladado a la plaza de Andrés de Prada, en tanto que las actividades serán repartidas entre este lugar y las plazas del Concello y del Príncipe, si fuese necesario.
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