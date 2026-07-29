Gerardo Rodríguez, profesor en Cambados: “Yo siempre traigo gente de fuera para que conozcan O Barco y los que vienen repiten”

Gerardo Rodríguez Ramos “Chere” nació en O Bolo, pero a los dos meses se trasladó a O Barco, villa que considera su “paraíso” y a la que regresa todos los años desde Vilagarcía, donde tiene su residencia, imparte clases en el Instituto de FP de Cambados.

Perfil Nombre: Gerardo Rodríguez Ramos “Chere”. Edad: 58 años. Profesión: Profesor.

Pregunta. ¿Siempre viene en vacaciones a O Barco?

Respuesta. Sí, vengo todos los veranos a mis dos metros cuadrados de felicidad.

P. ¿Qué encuentra en O Barco para regresar todos los años?

R. Encuentro amigos... sigo yendo a nadar al río Sil. Encuentro a la familia, a mis amigos y todos los recuerdos de mi infancia.

P. ¿Continúa creando murales?

R. Sigo con las actividades. Hace poco estuve en Redondela. Recuperamos el primer grafiti que se hizo allí, fue en los años 80. Lo habían eliminado con una construcción. Lo recuperamos y lo volvimos a hacer en mosaico.

P. ¿Tiene en proyecto realizar alguna obra en la zona?

R. Ahora mismo no tengo. En verano paro un poco la actividad, aunque sigo pintando a escondidas y, en los ratos libres, continúo haciendo mis tablas. En invierno recojo las tablas del mar y en verano las intento pintar. Hice una exposición en Vigo. Fue en mayo, en una regata.

P. ¿En que invierte el tiempo en la villa barquense?

R. Invierto el tiempo en nadar en el río, también en pasear, disfrutar de los vinos, de los paisajes y en la viña de mis padres. Estoy allí sulfatándola, arreglándola. Ahora mi madre es mayor, tiene 91 años y necesita tener alguien a su lado. Pasaré aquí parte del verano para que esté más tranquila y acompañada.

P. ¿Cómo “vendería” O Barco para atraer visitantes?

R. Yo siempre traigo gente de fuera para que lo vean y los que vienen repiten. Es el paraíso de los vinos. He recorrido toda Galicia y Valdeorras sigue siendo el paraíso donde se puede hacer una gran cata de vinos en cualquier bar del pueblo. Cada bar tiene cinco o seis variedades. Sólo en el Malecón creo que tendrás 20 godellos distintos. Es un lugar de mucha tranquilidad o de aventura. Tienes el río, donde puedes coger unos flotadores y tirarte por el río con casi 60 años es una delicia para mí. Lo vendería como un paraíso por descubrir.