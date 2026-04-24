El godello, estrella de la próxima Feira do Viño de Valdeorras

El Campo da Festa del Paseo del Malecón de O Barco será escenario, entre los días 29 y 31 de mayo, de la XXVII Feira do Viño de Valdeorras. Al evento se sumaron 22 bodegas de la Denominación de Orixe Valdeorras, como anunció ayer el presidente del Consello Regulador, Marco Prada, quien indicó que “es la cifra más alta, al menos de la última década”, una respuesta que refleja que “creen en su producto y apuestan por iniciativas” como esta.

En el capítulo de novedades, Prada, a quien acompañó el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, destacó el cambio de escenario de la Feira do Viño. El recinto deja Viloira para establecerse en el Paseo do Malecón, al considerar este lugar “más céntrico y accesible”, pensando en abrir más el evento tanto a los visitantes como a los vecinos.

Entre los cambios también hay que hablar de la incorporación de la tarde del viernes, ampliando el formato habitual de dos días. Con ello, los organizadores buscan “alargar la experiencia para que los visitantes se acerquen a O Barco y disfruten de nuestros vinos”, explicó el presidente del Consello Regulador.

Marcos Prada también considera que la Feira do Viño de Valdeorras “es ya una cita plenamente consolidada en el calendario enogastronómico gallego y sigue siendo un evento que cada año evoluciona para crecer”. En este sentido, en el Consello confían en superar los 3.500 visitantes de la edición anterior, en la cual se sirvieron 22.000 copas.

Por otra parte, la cita vinícola valdeorresa coincide en el año del 80 aniversario de la D. O. Valdeorras, “80 años de historia, esfuerzo colectivo y defensa de un producto y un territorio que hoy están más vivos que nunca”, afirmó su máximo responsable.

La cita de ayer también permitió la presentación del cartel, donde destaca el lema “Regodéllate co godello, 100 % de Valdeorras”, que combina tierra, identidad y cultura con el vino. Además, fue anunciada la organización de actividades para adultos, desde maridajes hasta “showcooking”. No obstante, el público infantil tendrá un rincón, con propuestas lúdicas y educativas relacionadas con la viticultura.

El apartado musical de esta edición correrá por cuenta del Grupo América, que tocará en la noche del viernes, coincidiendo con su 50 aniversario; la orquesta Olympus, que se subirá al escenario a última hora del sábado, y dos charangas.