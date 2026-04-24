China avanza, Europa duerme
Durante siglos, China fue una de las economías más avanzadas del planeta, pero al llegar el siglo XVIII su progreso se estancó frente a la Revolución Industrial europea. El historiador Mark Elvin habló de una “trampa de equilibrio de alto nivel”: una economía estable y eficiente, con mano de obra abundante y barata, donde la inversión en maquinaria que ahorrara trabajo humano apenas resultaba rentable. No faltaba conocimiento; faltaban incentivos para transformar la tecnología.
Hoy, la historia parece invertirse. China ha aprendido la lección y se ha lanzado a la revolución digital y automatizada. En sectores clave, robots e inteligencias artificiales se integran en las cadenas de producción, elevando la productividad y permitiéndole subir en la cadena de valor global. Aunque arrastra serios retos internos, ha convertido la automatización en palanca estratégica para competir en las tecnologías más complejas.
El ayer muestra la prudencia; el hoy, la audacia. China demuestra que entender los errores históricos permite convertirlos en raíces de un nuevo progreso.
¿Y Europa qué? La fragmentación que antaño alimentó la innovación hoy amenaza con ser un lastre. Informes de la propia Comisión Europea describen un sistema de investigación e innovación muy fragmentado, incapaz de coordinarse en campos como la inteligencia artificial o la robótica. Mientras China refuerza su unidad estratégica, Europa sigue atrapada entre intereses nacionales. La pregunta ya no es si China avanza, sino si Europa decidirá, por fin, despertar.
Pedro Marín Usón
(Zaragoza)
También te puede interesar
FESTIVAL CELTA EN GRAN BRETAÑA
A Bretaña disfrutou ao son de Lembranza Solpor
NUEVO CAMIÓN POR 1M
Los bomberos consiguen renovar su parque móvil en Ourense
RIQUEZA EN EL SIL
Buscar oro, afición al alza
TEATRO EN OURENSE
Arranca la Miteu en el Liceo con aforo completo y sabor internacional