Un herido en el choque entre dos vehículos en la Avenida de la Diputación, en O Barco

La Avenida de la Diputación, a la altura del portal número 11, en O Barco de Valdeorras

Sobre las 13:38 horas del mediodía de este miércoles, 28 de enero, se informaba de una colisión entre dos vehículos que dejaba un herido en la Avenida de la Diputación, a la altura del portal número 11, en O Barco de Valdeorras.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local, bombeiros de Valdeorras, GES y Protección Civil de Valdeorras.