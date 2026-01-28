Un herido en el choque entre dos vehículos en la Avenida de la Diputación, en O Barco
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una colisión entre dos vehículos dejaba un herido en la Avenida de la Diputación, en O Barco de Valdeorras
Sobre las 13:38 horas del mediodía de este miércoles, 28 de enero, se informaba de una colisión entre dos vehículos que dejaba un herido en la Avenida de la Diputación, a la altura del portal número 11, en O Barco de Valdeorras.
Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local, bombeiros de Valdeorras, GES y Protección Civil de Valdeorras.
