La Policía Local de O Barco de Valdeorras se traslada al antiguo edificio judicial

La lluvia no favoreció los actos en honor a San Mauro, patrón de los funcionarios y la Policía Local de O Barco de Valdeorras. El agua redujo la procesión a una vuelta por la plaza que lleva el nombre del santo para seguidamente dar comienzo a la misa, que precedió a la inauguración de las nuevas dependencias de la Policía Local, en el edificio de los antiguos juzgados de la villa barquense. Policías y autoridades fueron acompañados por el teniente coronel de la Guardia Civil de Ourense, Rafael Berguillo, y representantes de la Policía Local de Ponferrada, entre otros invitados.

El acto inaugural lo inició Fernando Lozano, recientemente nombrado inspector jefe de una Policía Local barquense que forma con otros 14 policías, a los que hay que añadir las dos vacantes pendientes de cubrir. En su intervención destacó que las nuevas dependencias permitirán “un plus de calidad, trabajo y cercanía a la población”.

En el acto también estuvo el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, quien se refirió a la labor de la Policía Local como “un servicio que favorece a convivencia entre a ciudadanía do Barco”, para añadir que este servicio barquense es considerado “un referente, proactivo, comprometido y que participa en actividades de formación”, destacando asimismo su “profesionalidade e vocación de servicio”.

En este escenario, tres policías locales barquenses, Fernando Hernández González, Gonzalo González Prada y José López García, recibieron sendos distintivos honoríficos del Ministerio del Interior por su participación en los dispositivos de emergencia y seguridad en la dana que castigó a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía en 2024.

El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, cerró el turno de intervenciones recordando que la nueva jefatura de la Policía Local fue posible gracias a la cesión al Concello del edificio, que rubricó la Xunta en 2018, finalizando los trabajos de remodelación en 2025, tras una inversión de 250.000 euros, financiada con fondos municipales. A ellos hay que sumar los 35.000 que costó la instalación de las 15 cámaras de seguridad y vigilancia del tráfico en la villa, a los que en los próximos meses se sumarán otros 72.000, estos destinados a renovar la cubierta del edificio para poner fin a las filtraciones. Añadió que el edificio cuenta con una vivienda en la última planta, que será destinada a usuarios de los Servicios Sociales del Concello.