La Policía Local de O Barco de Valdeorras se traslada al antiguo edificio judicial

CERCANÍA A LA POBLACIÓN

La nueva sede se inauguró coincidiendo con el reconocimiento a tres agentes por su labor en la dana

Rafael Berguillo, Aurentino Alonso, Eladio Santos y Fernando Lozano, en el centro.

La lluvia no favoreció los actos en honor a San Mauro, patrón de los funcionarios y la Policía Local de O Barco de Valdeorras. El agua redujo la procesión a una vuelta por la plaza que lleva el nombre del santo para seguidamente dar comienzo a la misa, que precedió a la inauguración de las nuevas dependencias de la Policía Local, en el edificio de los antiguos juzgados de la villa barquense. Policías y autoridades fueron acompañados por el teniente coronel de la Guardia Civil de Ourense, Rafael Berguillo, y representantes de la Policía Local de Ponferrada, entre otros invitados.

López, Hernández y González, tras recoger los diplomas.

El acto inaugural lo inició Fernando Lozano, recientemente nombrado inspector jefe de una Policía Local barquense que forma con otros 14 policías, a los que hay que añadir las dos vacantes pendientes de cubrir. En su intervención destacó que las nuevas dependencias permitirán “un plus de calidad, trabajo y cercanía a la población”.

En el acto también estuvo el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, quien se refirió a la labor de la Policía Local como “un servicio que favorece a convivencia entre a ciudadanía do Barco”, para añadir que este servicio barquense es considerado “un referente, proactivo, comprometido y que participa en actividades de formación”, destacando asimismo su “profesionalidade e vocación de servicio”.

Procesión de San Mauro.

En este escenario, tres policías locales barquenses, Fernando Hernández González, Gonzalo González Prada y José López García, recibieron sendos distintivos honoríficos del Ministerio del Interior por su participación en los dispositivos de emergencia y seguridad en la dana que castigó a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía en 2024.

El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, cerró el turno de intervenciones recordando que la nueva jefatura de la Policía Local fue posible gracias a la cesión al Concello del edificio, que rubricó la Xunta en 2018, finalizando los trabajos de remodelación en 2025, tras una inversión de 250.000 euros, financiada con fondos municipales. A ellos hay que sumar los 35.000 que costó la instalación de las 15 cámaras de seguridad y vigilancia del tráfico en la villa, a los que en los próximos meses se sumarán otros 72.000, estos destinados a renovar la cubierta del edificio para poner fin a las filtraciones. Añadió que el edificio cuenta con una vivienda en la última planta, que será destinada a usuarios de los Servicios Sociales del Concello.

