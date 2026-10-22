El hospital de Valdeorras “é o de menos espera en consultas”

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió ayer en el Parlamento gallego que el Hospital Público de Valdeorras ha reducido un 46% los pacientes pendientes de consultas externas en un año y es el centro gallego con menor demora media en este ámbito, al tiempo que negó que exista un déficit “significativo” de profesionales en el distrito sanitario, aunque ha reconocido dificultades para cubrir determinadas plazas.

Así lo trasladó este miércoles en el Parlamento gallego, en respuesta a dos preguntas del BNG y el PSdeG sobre la situación asistencial de la comarca, en las que ambos grupos reclamaron medidas para reforzar los servicios y evitar desplazamientos de pacientes a Ourense.

Gómez Caamaño subrayó que la demora media en consultas externas del hospital se redujo de 80 a 49 días entre junio de 2025 y junio de 2026, mientras que el número de pacientes pendientes bajó de 3.113 a 1.669. En el ámbito quirúrgico, reconoció un incremento de 3,5 días en la espera, aunque defendió que el centro mantiene una de las demoras más bajas de Galicia.

El conselleiro de Sanidade destacó también la incorporación de consultas de Neumología y Cardiología al centro valdeorrés, así como la coordinación con otros centros de la provincia para garantizar la asistencia. En relación con la silicosis, indicó que las consultas de Neumología atendieron a 583 pacientes y realizaron 800 espirometrías hasta el 31 de agosto, sin lista de espera.

Ambulancia de soporte vital avanzado

Ante la petición de una ambulancia medicalizada, Gómez Caamaño señaló que su implantación requiere personal médico específico y debe evaluarse en función de la disponibilidad de facultativos y de las necesidades del conjunto de la población. No obstante, avanzó mejoras en el próximo contrato de transporte sanitario urgente, entre ellas el aumento de las horas de funcionamiento de los helicópteros medicalizados y la incorporación de aeronaves con mayores prestaciones, con uno de ellos operativo las 24 horas.

El conselleiro defendió finalmente la estabilidad de la plantilla del hospital, donde, según sus datos, el 85% de los médicos tiene plaza en propiedad y las vacantes se han reducido del 30% al 15%. También acusó a la oposición de presentar una visión “sesgada” de la situación.

Nacionalistas y socialistas expresan sus críticas

El BNG criticó el aumento de las demoras para pruebas diagnósticas, que sitúa en 98,2 días, y reclamó especialistas en Neumología y una ambulancia medicalizada para Valdeorras. El diputado nacionalista Secundino Fernández cuestionó que la comarca carezca de este recurso. La diputada del PSdeG Lara Méndez alertó de la pérdida de profesionales en Atención Primaria y de las dificultades de cobertura en Medicina Interna del hospital, y reclamó una base del 061 con soporte vital.