Inquietud en O Barco ante la procesionaria

El adelanto de la reaparición de las larvas de procesionaria del pino “Thaumetopoea pityocampa” en ciertos puntos de Galicia provocó inquietud entre los dueños de perros de O Barco de Valdeorras. Su presencia no es desconocida en la comarca, si bien, los incendios que arrasaron 37.000 hectáreas de monte en el verano de 2025 podrían haber reducido su presencia en tierras valdeorresas, aunque sin llegar a erradicar la plaga, como pudo apreciarse el último invierno en el jardín botánico del Paseo do Malecón, en la villa barquense, donde fueron avistados ejemplares.

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El ciclo vital de la procesionaria arranca a principios de noviembre con la aparición de los conocidos bolsones que resguardan a las larvas durante el invierno para, a finales de diciembre, abandonarlos y descender al suelo, convirtiéndose en un auténtico peligro para las mascotas hasta la llegada de la primavera. Sin embargo, este periodo parece haberse adelantado en algún que otro punto de la comunidad gallega, lo cual despertó cierta inquietud entre los dueños de mascotas de la comarca.

Peligro para las mascotas

El año pasado, fueron colocadas trampas en no pocos árboles de las áreas recreativas de O Barco. So trampas físicas, consistentes en cintas rodeando el tronco y que conducen a las orugas a unas bolsas de plástico. Hay otros procedimientos, como la endoterapia, que consiste en inyectar un insectida en el sistema vascular de los troncos de los árboles, aunque su aplicación dependerá del lugar que prevé tratarse, por la posible contaminación del suelo o de cauces fluviales, y se deberá llevar a cabo durante los meses de otoño e invierno, hasta enero.

Los veterinarios alertan del peligro que supone para los perros el roce con su piel de la histamina de las ampollas del pelo urticante de las orugas, pues producen reacciones locales que pueden ser de gravedad, como la muerte de las células de la lengua, pero pudiendo dañar los ojos, el esófago o el estómago. En caso de que una mascote roce con las citadas ampollas, los profesionales aconsejan lavar la zona dañada con agua tibia y sin frotar -pulverizando el líquido- e inmediatamente llevarla a una clínica veterinaria.