La Región

La Región

La oferta que se acaba esta noche

Publicado: 09 nov 2026 - 03:10
Cartas al director en La Región.
Cartas al director en La Región. | La Región

Cada noviembre, el “Black Friday” me hace pensar en lo rápido que algo puede pasar de darme igual a parecerme imprescindible. Basta con ver un precio tachado y un aviso de que la oferta termina a medianoche. De repente, algo que ni sabía que existía por la mañana lleva toda la tarde en mi cesta.

Lo curioso es que, si decido dejarlo para mañana, siento que estoy perdiendo dinero. Y eso que, hasta hace unas horas, ni siquiera tenía pensado gastármelo. ¿Cuántas veces compramos algo porque nos hace ilusión y cuántas porque nos da rabia perder la oferta? A veces basta con cerrar la página y ver si al día siguiente nos acordamos siquiera de lo que había en la cesta.

Paloma Nouhaud (Valencia)

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