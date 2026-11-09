La oferta que se acaba esta noche
La oferta que se acaba esta noche
Cada noviembre, el “Black Friday” me hace pensar en lo rápido que algo puede pasar de darme igual a parecerme imprescindible. Basta con ver un precio tachado y un aviso de que la oferta termina a medianoche. De repente, algo que ni sabía que existía por la mañana lleva toda la tarde en mi cesta.
Lo curioso es que, si decido dejarlo para mañana, siento que estoy perdiendo dinero. Y eso que, hasta hace unas horas, ni siquiera tenía pensado gastármelo. ¿Cuántas veces compramos algo porque nos hace ilusión y cuántas porque nos da rabia perder la oferta? A veces basta con cerrar la página y ver si al día siguiente nos acordamos siquiera de lo que había en la cesta.
Paloma Nouhaud (Valencia)
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