Calles insuficientemente iluminadas

Así lo denomina el código de la circulación, pero en este caso, me refiero a nuestras calles de Ourense con iluminación deficiente, farolas carentes de luz,y por supuesto de LED que deberían ser las que corresponden.

La gente se queja pero calla, y no digamos las personas mayores, cuyas aceras algunas están rotas, lo mismo que sus baldosas, y si lo unimos a la falta de luz resulta más peligroso.

Algunos pasos de peatones están totalmente “descarnados”. Ejemplo, al lado de supermercado Froiz hacia el barrio de As Lagoas, en la calle Alfonso R. Castelao. Las calles por citar algunas son: Cardenal Quevedo, avenida de La Habana, Alfonso R.Castelao y muchas otras. Repito, más de lo mismo, y eso que corresponden al centro urbano.

La verdad es que se siente envidia cuando se visita otras provincias como las limítrofes sin ir más lejos, Pontevedra y Zamora.

Esperemos que en breve estas deficiencias se puedan reparar lo más pronto posible.

María Dolores García Milán (Ourense)