El Concello de O Barco teme que una riada afecte a las vías del tren

La escasa lluvia caída durante la tormenta que hace una semana descargó sobre los montes valdeorreses causó un sinfín de problemas en los concellos de O Barco y Vilamartín, y algunos en A Rúa. Lamentablemente, en la comarca se da por hecho que no serán los últimos, de tal forma que los alcaldes comienzan a tomar medidas. Así solicitaron actuar contra unas talas de los montes que ardieron en agosto de 2025, buscando frenar los arrastres.

Paralelamente, tratan de proteger sus infraestructuras de los daños que puedan producirser durante los temporales de invierno. Este es el caso de O Barco, que encargó a los técnicos municipales un informe para enviar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con el fin de impedir la posible interrupción de las comunicaciones por ferrocarril.

El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, recordó que la escasa lluvia caída el martes último provocó el arrastre de troncos y ramas hasta el puente que atraviesa la vía de la línea ferroviaria León-Monforte sobre el arroyo Mariñán, materiales que fueron frenados a la altura del balastro. La existencia de un apoyo en el medio de la construcción y el escaso ancho de sus dos vanos frena los materiales que arrastra el agua, amenazando con el colapso de la infraestructura. Este peligro está detrás del informe encargado para enviar a Adif.

Vecinos de Arcos reclaman que se les garantice el agua potable

Por otra parte, en el núcleo vilamartinés de Arcos, la asociación vecinal San Lourenzo se dirige a la Xunta, Confederación Hidrológica Miño-Sil y Concello para trabajar conjuntamente con el fin de garantizar la potabilidad del agua del consumo y trabajar en la recuperación y regeneración de los montes. En un escrito que firma el presidente, Jesús Dorado Noya, expresa su preocupación: “Levamos máis dun ano soportando a falta de auga potable, como consecuencia do incendio forestal do verán de 2025. Non podemos sufrir o feito de chegar dos nosos traballos e non poder asearse, ou mesmo non poder cociñar porque a auga dos grifos sae como o chocolate. As administracións deberán tomar medidas urxentes”.

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El escrito indica que las lluvias están provocando “arrastres aos ríos e regatos máis aos propios manantiais”, imposibilitando la depuración del agua. Solicitan la recuperacion de la cubierta arbórea de los montes del río Farelos, pues consideran fundamental recuperar el ecosistema.

Esta asociación vecinal finaliza planteando al Concello que regularice los recibos del agua, “posto que a veciñanza ven a pagar por un servizo que non está a dispor”.