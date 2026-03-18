Malestar por el retraso de la obra de circunvalación en O Barco de Valdeorras

La construcción de la carretera que enlazará la N-536 con la N-120, en O Barco de Valdeorras, genera polémica entre socialistas y populares. El pasado 3 de marzo, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, anunciaba en su visita a la futura circunvalación barquense que ya se había superado el 65 % de la ejecución de un proyecto que “permitirá liberar as nosas vilas do tráfico pesado, o que reducirá o ruido, a contaminación e o deterioro do firme, gañando seguridade viaria e espazo para as actividades cotiás”. Dos semanas después, el PP considera “muy optimista indicar que el grado de ejecución de la obra es superior al 65 %, máxime cuando no se comprometen a dar una fecha estimada de finalización”, insistiendo en que ya transcurrieron seis años y cinco meses desde el inicio formal de las obras.

La queja del PP fue realizada ante las indicaciones con las que el Gobierno central respondió a las preguntas que el 12 de enero formularon los diputados del Grupo Parlamentario Popular, Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana. En ellas se interesaron por la fecha de finalización de las obras, el coste de los trabajos ya realizados, la fecha de finalización del segundo modificado del proyecto inicial y la inversión realizada una vez rematada la ejecución de la circunvalación. Además, preguntaron por el túnel de O Serro, el viaducto del río Sil y el del arroyo Cigüeño.

Respuesta del Gobierno

En sus respuestas, el Gobierno central informó que “están en avanzado estado de realización los viaductos de los ríos Sil y Cigüeño y el túnel de O Serro”, encontrándose también en ejecución otras estructuras y obras menores. En referencia al túnel de O Serro, aseguró que los trabajos “se encuentran en muy avanzado estado de ejecución”, términos muy similares a los que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible empleó al referirse al momento en que se encuentra la construcción de los dos viaductos.

El PP critica que “el Gobierno elude responder a las muy concretas preguntas de los diputados ourensanos del PP y se limita a utilizar el eufemismo de que las obras están en un ‘muy avanzado grado de ejecución’”. Se queja del silencio del Ministerio respecto a la fecha de finalización de la construcción de una infraestructura de 5,6 kilómetros a 77 meses de su inicio, del existente en torno al segundo modificado y del coste total de la ejecución del proyecto.

Tras observar el avance de la futura circunvalación, el PP confirmó que “hay una activación de las obras. Lo que nos alegra”, pero echa en falta una estimación del final de la actuación.