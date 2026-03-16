O Barco regulará circular en patinete eléctrico por la villa

La circulación de patinetes eléctricos por las aceras del casco urbano de O Barco de Valdeorras, en particular, en zonas de recreo como el Paseo do Malecón, genera no pocas críticas entre los peatones. No son pocos los que se quejan de su velocidad, temiendo ser derribados por estos vehículos de movilidad personal (VMP), protestas que fueron trasladadas al pleno de la Corporación municipal por el grupo popular en diferentes ocasiones. Este riesgo, y otros aspectos que no regula la normativa estatal, dieron pie a una propuesta de ordenanza municipal que la Policía Local presentó al alcalde socialista, Aurentino Alonso Araujo, quien indicó que el documento está en manos del departamento de Secretaría para su revisión. Para su redacción fueron tomados como referencia los reglamentos que rigen en varias ciudades gallegas, según indicó el regidor.

Entre los puntos que incluye el borrador sobresale la prohibición de circular con patinete eléctrico a menores de 15 años, un límite que actualmente no establece la normativa estatal, donde no aparece marcado ningún tope para circular con este tipo de vehículos, pudiendo ser utilizados con edades de 12 o incluso 10, por ejemplo. Ese mismo tope también aparece marcado como mínimo en la norma estatal para viajar en ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos.

El texto también delimita una serie de zonas del Concello barquense en las que se podrá circular con este tipo de vehículos. En todo caso, habrá que esperar por la aprobación de la nueva norma para que esta entre en vigor.

Prohibiciones

Ya en referencia al paso de estos vehículos por las aceras, este uso del espacio público ya aparece prohibido por la normativa, que obliga a utilizar la calzada o un carril bici como el trazado en O Barco. En todo caso, su velocidad nunca deberá superar los 25 kilómetros por hora.

Entre otras obligaciones que deberán cumplir los usuarios de estos patinetes está la de registrarlos en la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil y colocar una matrícula en forma de pegatina, además de ser obligatorio el uso del casco para circular.

El concello comenzará a retirar los vehículos de movilidad personal que incumplan la ley en los próximos días

El jueves, un turismo se cruzaba ante un patinete en la calle Lugo de O Barco provocando un accidente que obligó a intervenir a la Policía Local y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) Valdeorras. Afortunadamente, y aunque el conductor del VMP fue trasladado al Hospital Público Valdeorras, el suceso no tuvo consecuencias excesivamente graves. Pero cada vez son más numerosos los siniestros de este tipo de vehículos que revisten gravedad. Según los datos que maneja la DGT, su número aumentó en un 23 % para todo el Estado. El porcentaje corresponde al año 2024, cuando fueron contabilizados 396 accidentes graves.

Multas

Las cuantías de las sanciones a quienes incumplen la normativa oscilan entre los 200 y 800 euros, sin descartar la inmovilización del patinete eléctrico, que será retirado por los agentes que lo trasladarán al depósito municipal de vehículos, una medida que aparece contemplada en la nueva normativa. Desde el Concello indican que aún no se está tomando esta medida, pero advierten que procederán a recoger los vehículos que incumplan la ley en las próximas semanas, posiblemente durante el próximo mes de abril.

La reciente instalación de 15 cámaras de vigilancia del tráfico en distintos puntos de la villa barquense ayuda a realizar un seguimiento de la circulación de todo tipo de vehículos desde las pantallas de la Jefatura de la Policía Local. Esta circunstancia pudo ser corroborada el pasado jueves, en el accidente de la calle Lugo. La grabación de una de estas cámaras permitió confirmar ciertos detalles del siniestro.