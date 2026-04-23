Muere Miguel Ángel Garrido Gómez, referente académico y cultural en Valdeorras

Valdeorras está de luto tras conocerse este jueves la muerte Miguel Ángel Garrido Gómez, una figura ampliamente reconocida en la comarca. En esta zona desarrolló una extensa trayectoria profesional al frente de la Agencia Tributaria en O Barco, institución en la que trabajó durante más de cuatro décadas de forma ininterrumpida.

Además, la UNED Ourense ha lamentado el fallecimiento del profesor tutor, a quien han definido como una persona muy querida dentro del entorno académico y humano del centro. Desde la institución han expresado que se sienten “con pesar en esta comunidad universitaria formada por personas, por buena gente”, en referencia a la pérdida del docente.

A su labor administrativa en la Agencia Tributaria en O Barco se sumaba su fuerte implicación con la vida cultural de la zona, lo que le llevó a formar parte de la directiva del Instituto de Estudios Valdeorreses, contribuyendo activamente a la difusión y preservación del patrimonio cultural comarcal.

En el ámbito académico, impartía docencia desde el Aula de Extensión Universitaria de la UNED en A Rúa, donde era profesor tutor de asignaturas como Teoría del Derecho, Instituciones de la Unión Europea, Economía Política, Filosofía del Derecho, Mediación y medios alternativos de resolución de conflictos y Administraciones públicas en España, correspondientes a los grados en Derecho, Criminología y Ciencias Políticas.

La UNED Ourense ha trasladado su pésame a su esposa, familia y amigos, destacando la huella personal y profesional que deja entre compañeros y estudiantes. “Descanse en paz nuestro compañero”, concluye el comunicado de la institución.