ENTRE 5 Y 6 METROS DE ALTURA
Muere una persona al caer con su tractor por un terraplén en O Barco
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Una persona ha fallecido este martes en un accidente de tractor ocurrido en el área recreativa de O Salgueiral, en la parroquia de Viloira, en O Barco de Valdeorras. El vehículo circulaba por un camino cuando, por causas que se investigan, cayó por un terraplén de entre cinco y seis metros.
El aviso se recibió en el 112 Galicia alrededor de las 17:45 horas. En ese momento, el conductor se encontraba inconsciente, aunque no estaba atrapado en el vehículo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Valdeorras, la Guardia Civil y la Policía Local.
Una vez en el punto, los servicios de emergencia únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la persona accidentada. Según la información facilitada por el 112, no hubo más personas implicadas en el siniestro.
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