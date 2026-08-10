Nerea Jiménez, vecina de O Barco residente en Salamanca: “Cuando vuelvo a casa aprovecho para hacer planes con la familia y los amigos”

Salir de Valdeorras para estudiar, trabajar o buscar nuevas oportunidades se ha convertido en una experiencia habitual para muchos jóvenes de la comarca. Lejos de casa descubren nuevas ciudades, nuevas rutinas y otras formas de vivir, aunque mantienen siempre un vínculo con el lugar donde crecieron. En esta ocasión, Nerea Jiménez ha cambiado O Barco por Salamanca durante el curso escolar para continuar formándose en una disciplina estrechamente ligada a una de sus grandes pasiones: la música.

Perfil Nombre: Nerea Jiménez. Profesión: Estudiante y cantante. Lugar de procedencia: O Barco de Valdeorras. Lugar de residencia: Salamanca.

Pregunta. ¿Dónde vives actualmente y a qué te dedicas?

Respuesta. Actualmente estoy viviendo en Salamanca durante el año escolar para estudiar Musicología en la Universidad de Salamanca (USAL).

P. ¿Cada cuánto vuelves a O Barco?

R. Vuelvo a O Barco cuando me llaman para hacer alguna actuación, algunos fines de semana para ver a mi familia y durante las vacaciones.

P. ¿Qué es lo que más extrañas de aquí?

R. Lo que más extraño es a mi familia y a mis amigos, aunque mi hermana y mis amigos también están estudiando fuera, por lo que tenemos más difícil coincidir en O Barco para vernos.

Las frases “Para lo que más voy es para hacer actuaciones” “Estudio Musicología en Salamanca” “Recomiendo el SilFest y los eventos de AMAVA”

P. ¿Qué planes haces cuando vienes a O Barco?

R. Normalmente, cuando voy aprovecho para estar con mi familia o quedar para tomar algo con mis amigos. Suelen ser planes sencillos. Aun así, para lo que más voy es para hacer actuaciones o por temas relacionados con la música.

P. ¿Qué recomendarías de Valdeorras a alguien que no sea de la comarca?

R. De la zona de Valdeorras recomendaría las rutas de los vinos ya que son bastante típicas y se disfrutan mucho, el SilFest que es un evento que tiene mucho trabajo y tiene un resultado muy logrado y los eventos de la asociación de musica AMAVA a la que pertenezco, ya que también tiene mucha gente detrás trabajando día a día para que se mantenga y se de a conocer la buena música en Valdeorras.

P. ¿Qué diferencias encuentras entre Salamanca y Valdeorras?

R. Obviamente, Valdeorras es un pueblo y Salamanca es una ciudad, por lo que hay muchas diferencias, Salamanca tiene infinidad de cosas que hacer sobre todo para la juventud, el ambiente para salir es muy diferente ya que hay muchos estudiantes y también hay mucha vida musical como por ejemplo micros abiertos o salas de conciertos.