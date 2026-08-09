Kaloyan Genov, residente en Madrid: “Carballiño me recuerda a mi infancia en Bulgaria, me hace sentir como en casa”

Kalo Genov es búlgaro, aunque pasó la mayor parte de su vida en Madrid. Gracias a su pareja, de raíces carballiñesas, descubrió Galicia y ahora se reconoce enamorado de esta tierra.

Perfil Nombre: Kaloyan Genov Fecha de nacimiento: 14/04/1989 Lugar de nacimiento: Pleven, Bulgaria Profesión: Experto en proyectos de transformación

Pregunta. ¿Cuándo descubrió Carballiño?

Respuesta. Ya había estado antes en Galicia, pero conocí Carballiño en 2022, durante mi primer viaje con mi pareja para visitar a su familia, ya que su padres es de aquí, y conocer el lugar del que proceden sus raíces. Desde entonces vengo todos los veranos.

P. ¿Qué diferencia Carballiño de su lugar de origen?

R. Tengo raíces búlgaras, aunque llevo muchos años viviendo en Madrid. La verdad es que Carballiño y sus alrededores me recuerdan mucho a mi infancia en Bulgaria. La naturaleza es muy parecida y por eso me encanta. Y si lo comparo con Madrid, tiene todo lo que no hay allí, como poder relajarte y vivir sin estrés.

P. ¿Qué es lo que más disfruta?

R. Sin duda, las personas. La familia de mi pareja es un encanto, pero en general los carballiñeses son muy buenos anfitriones. También la gastronomía. Se come muy bien y me considero un privilegiado por poder descubrir los productos y platos típicos de esta zona.

P. ¿Qué le llama la atención?

R. La gente y la cultura. Se me han caído muchos estereotipos sobre los gallegos. Creo que son muy acogedores y amables. Me recuerda mucho a Bulgaria, porque allí había tradiciones como las matanzas o la elaboración de licores caseros, y aquí tenéis muchas tradiciones que se parecen muchísimo. Incluso la música tradicional que escucho con mi suegro me recuerda mucho al folclore búlgaro.

Las frases “Mi hija vio por primera vez un teatro de títeres en Carballiño y eso se me ha quedado en la mente” “Me considero un privilegiado por poder descubrir los platos típicos de la gastronomía de esta zona” “Los carballiñeses son muy buenos anfitriones”

P. ¿Cuál es su rincón favorito?

R. Tengo dos. La plaza del Ayuntamiento y toda la zona peatonal, que tiene mucha vida, sitios para tomar algo y pasear y el parque municipal, que asocio a la Festa do Pulpo y a una experiencia muy bonita con mi hija, que vio allí por primera vez un teatro de títeres, y se me ha quedado en la mente.

P. ¿Como es un día perfecto en Carballiño?

R. Empieza por ir a alguna de las panaderias a por el pan, que es delicioso. Desayunar y salir a pasear por la zona peatonal. A la vuelta, coger el pulpo en una de las pulpeiras, comer, echarse la siesta y luego dar una vuelta por el parque y comerse un helado con los niños.